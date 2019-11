Camila Cabello ruba matita a Kensington Palace/ Risposta dei Reali dopo confessione

Camila Cabello chiede scusa a William e Kate: per quale motivo? Nel corso di una intervista alla BBC Radio, la cantante ha confessato di aver commesso un furto a Kensington Palace il passato ottobre. Per questo motivo, ha chiesto “perdono” ai duchi di Cambridge. Il video della “confessione”, condiviso sul profilo Twitter della radio è stato intercettato dai reali e pronta è anche arrivata la risposta al tweet: un emoji dei due occhi indagatori sotto al video in questione. Il messaggio, ironico, da Palazzo è inconfondibile: adesso sei sotto “scacco” e vi teniamo d’occhio. La divertente vicenda risale ad alcuni mesi addietro quando Camila e Greg James, conduttore radiofonico della BBC erano stati invitati a Kensington Palace per condurre i finalisti dei “Teen Heroes Awards” all’interno della celebre abitazione.

Camila Cabello ha rubato una matita a Kensington Palace: la confessione

Proprio in quella occasione, Greg James ha colto l’occasione per lanciare una sfida di “furto” a Camila Cabello: “L’ultima volta che ti ho visto eravamo a Kensington Palace per i Teen Hero Awards. Stavamo per incontrare William e Kate e ti ho detto che dovevi rubare qualcosa, una matita”, ha affermato il conduttore della BBC rivolgendosi alla popstar cubana durante un’intervista radiofonica in cui ha svelato il furto costringendo la Cabello a confessare: “Mi hai sfidata a prenderlo, così l’ho fatto. E l’ho messa nella borsetta di mia mamma ma mia mamma non era proprio d’accordo: ‘dobbiamo restituirla, dobbiamo restituire la matita’, mi diceva ma io le ho risposto di no, che mi avevi sfidato, quindi ce l’ho ancora”. Ha risposto la giovane artista a Greg James che ha aggiunto: “Mi dispiace, ce l’ho ancora. Scusa William, scusa Kate”. L’intervista per intero è stata pubblicata sul profilo ufficiale di Twitter della Radio che, prontamente intercettata dall’account ufficiale dei Reali, ha ricevuto in risposta una emoji con due occhi indagatori, per la serie: “Vi teniamo d’occhio!”.

