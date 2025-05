Camila Giorgi lascia L’Isola dei Famosi 2025? Durante la terza puntata del reality show condotto da Veronica Gentili in prima serata su Canale 5 viene annunciata l’assenza dell’ex tennista italiana. La Giorgi, considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre, nel corso della carriera si è dedicata esclusivamente al singolare, ha deciso di mettersi in gioco nella nuova edizione del popolare programma televisivo di successo, ma qualcosa è andato storto visto che improvvisamente ha abbandonato la playa. A comunicare la notizia è stata proprio la padrona di casa Veronica Gentili che precisa: “Camila Giorgi non è presente sull’Isola, al momento si trova al Cayo per motivi familiari. Vedremo cosa accadrà”.

Non è dato sapere se Camila tornerà in gioco oppure no, ma una cosa è certa questa Isola dei Famosi ha già registrato un vero e proprio record visto che al momento sono già diversi i naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco.

Camila Giorgi intanto in Honduras a L’Isola dei Famosi 2025 ha conquistato l’attenzione di Nunzio Stancampiano, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I due si sono ritrovati in spiaggia e si sono raccontati parlando della loro relazioni precedenti con la tennista che ha confessato: “mi piace un uomo tranquillo che non va nemmeno la discoteca”. Nunzio ha prontamente replicato: “quindi io non posso andare a ballare?” con la tennista che ha ribattuto “Ma tu non sei il mio fidanzato!”.

I due hanno continuato a confrontarsi, ma poco dopo Camila Giorgi in confessionale ha precisato di non essere interessata all’ex ballerino di Amici.: “Nunzio mi ha proposto di andare in Sicilia quest’estate ho detto di no” – ha sottolineato la Giorgi precisando di amare la Sicilia, ma di aver rifiutato l’inviato del ragazzo. Infine Camila ha aggiunto: “non è il mio tipo, è l’opposto dei miei gusti ed è troppo giovane”.