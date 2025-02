Camila Giorgi e Marialuisa Jacobelli nel cast de L’Isola dei famosi 2025?

Si rincorrono voci e indiscrezioni riguardo alla nuova edizione de L’Isola dei famosi 2025, il programma che presto dovrebbe fare capolinea sul piccolo schermo con una nuova tornata di puntate. E il giornalista Gabriele Parpiglia ha portato a galla i primi papabili nomi di concorrenti per il reality, che ancora non ha una data di messa in onda precisa e tantomeno un conduttore già scelto, intanto però si vociferano i nomi dei possibili concorrenti.

Dall’ex tennista Camila Giorgi, fino a Marialuisa Jacobelli, Parpiglia ha avanzato il nome anche della giornalista Marialuisa Jacobelli. Per chi non se la ricordasse quest’ultima lavora nella redazione sportiva dell’Azienda Tv di Cologno Monzese ed è finita recentemente al centro del gossip a causa di un presunto flirt con l’ex giocatore della Roma Francesco Totti, che ormai da tempo fa coppia fissa con Noemi Bocchi dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi.

Veronica Gentili nuova conduttrice de L’Isola dei famosi?

Sempre stando alle indiscrezioni raccolte da Gabriele Parpiglia, la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi potrebbe essere Veronica Gentili, già padrona di casa a Le Iene e che sembra pronta per una carriera sempre più lanciata a Mediaset, visto che ai piani alti nutrono grande stima nei suoi confronti. Smentita l’ipotesi Alfonso Signorini, che dopo il lungo impegno al timone del Grande Fratello si prenderà un periodo di riposo, in attesa di conoscere se il suo futuro sarà ancora alla guida del programma anche il prossimo autunno.

Voci di corridoio hanno anche riportato che potrebbero sbarcare in Honduras e far parte del cast de L’Isola dei famosi anche Sylvie Lubamba, l’ex velina di Striscia La Notizia Maddalena Corvaglia e il calciatore, nonché marito di Diletta Leotta, Loris Karius.