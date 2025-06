Camila Giorgi e il ritiro dell’Isola dei famosi 2025: ha mentito sui motivi familiari? Giornalista la smaschera

È passata più di una settimana da quando Camila Giorgi ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei famosi 2025 ma ancora si continua a parlare di lei e dei motivi per i quali ha deciso di abbandonare il reality di sopravvivenza. Prima di lasciare l’Honduras, infatti, l’ex tennista ha confessato di aver lasciato a casa una situazione familiare complicata, alludendo a dei problemi di salute dei familiari in Argentina che richiedono la sua presenza. Dunque Camila Giorgi si è ritirata dall’Isola dei famosi 2025 per motivi familiari.

Ma è davvero questo il motivo per cui la Giorgi ha abbandonato l’Isola? A gettare benzina sul fuoco e illazioni ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia che nella sua news lettere ha ammesso senza mezzi termini che i motivi sono ben altri. Dopo aver sentenziato che non bisogna crederle, il giornalista ha poi aggiunto: “Avendo lavorato con lei, sono certo di una cosa: i problemi non c’entra niente”. Secondo il giornalista i motivi sarebbero diversi e legati al reality condotto da Veronica Gentili, pare che l’ex tennista sin dall’inizio non fosse entusiasta di parteciparvi e avrebbe mantenuto un atteggiamento poco collaborativo.

Camila Giorgi torna a parlare dell’addio all’Isola e svela come sta e quanti kg ha perso

Adesso a rispondere direttamente a Gabriele Parpiglia ed alle sue insinuazioni ci ha pensato la stessa ex tennista, anche se in modo indiretto. Rispondendo a degli Ask su Instagram Camila è tornata a parlare del suo ritiro all’Isola dei famosi 2025: “Isola lasciata per motivi familiari? Si per problemi seri di salute ma Grazie al cielo sta migliorando la situazione.” Nonostante tutto, comunque, sembra escluso un suo rientro nel reality. Subito dopo ha confessato di aver perso ben 6 chili durante la sua permanenza in Honduras. L’ex tennista si è sbilanciata anche sulla sua vita privata, ha confessato di sentire il desiderio di maternità ma che per fare un figlio occorre avere la persona giusta al proprio fianco e di non voler tornare al tennis professionistico.