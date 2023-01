Camila Giorgi: “Vaccini Covid? Li ho fatti”/ “Non sono nei guai, la dottoressa…”

Continua a tenere banco la questione relativa alla tennista italiana Camila Giorgi e le false vaccinazioni contro il Covid. Se è stato per lei semplice sul campo battere la russa Anastasia Pavlyuchenkova al primo turno dell’Australian Open (6-0, 6-1), l’atleta ha dovuto tenere testa alle provocazioni dei giornalisti in conferenza stampa circa il tema vaccini, visto anche il grande interesse riscosso dalla tematica a livello internazionale (basti pensare a quanto fece discutere – a suo tempo – il caso Novak Djokovic, ndr)

Ora al centro dell’inchiesta c’è la tennista azzurra, accusata di non essersi sottoposto alle giuste e corrette vaccinazioni dopo l’inchiesta della Procura di Vicenza sul giro di falsi vaccini anti-Covid che sarebbero stati somministrati dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu: “Ci sono delle indagini in corso sulla dottoressa, lei ha avuto problemi con la legge negli ultimi anni – ha spiegato Camila Giorgi, come si legge sui principali quotidiani sportivi, fra cui LiveTennis -. Io ho fatto tutti i miei vaccini, in posti diversi. Quindi il problema è della dottoressa, non il mio. Sono tranquilla, altrimenti non avrei potuto giocare come ho fatto”. Non è mancata, come da previsione, la domanda relativa all’uso di documenti falsi per entrare in Australia: “Ho fatto tutte le mie vaccinazioni in luoghi diversi. Una con lei, le altre con altri medici. Io sono a posto, mi sono vaccinata e questo deve essere chiaro“.

CAMILA GIORGI SULLA QUESTIONE VACCINI ANTI-COVID: “NON SONO NEI GUAI, HANNO PARLATO PRIMA DI CONOSCERE LA SITUAZIONE”

Successivamente, Camila Giorgi ha inteso sottolineare al meglio il suo concetto, così da non concedere spazio a fraintendimenti ulteriori, dopo le polemiche sui vaccini Covid che l’hanno travolta nelle ultime settimane: “Hanno parlato prima di conoscere con chiarezza la situazione – si legge su LiveTennis –. Per questo affronto la vicenda con molta calma, altrimenti non sarei mai potuta venire qui in Australia e giocare il tennis che ho espresso nel match odierno. Non corro alcun pericolo. Niente affatto. Non sono nei guai, quindi non ho bisogno di dire altro o rispondere ulteriormente rispetto a quando non abbia già fatto”.

Le diverse dosi di vaccino che sono state somministrate a Camila Giorgi sono state effettuate “in diversi studi medici ed è quello che sto cercando di spiegare da diversi minuti. Ho fatto tutti i vaccini che dovevo fare”.











