Camila Raznovich si racconta ai microfoni de La Confessione di Peter Gomez e svela le molestie subite da bambina.

Camila Raznovich, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 11 ottobre alle 20.15 su Rai 3, si è raccontata a cuore aperto parlando di uno dei momenti più difficili della sua vita, La conduttrice ha ripercorso il passato tornando indietro ad un episodio che non dimenticherà mai avvenuto quando era solo una bambina. Ai microfoni di Peter Gomez, infatti, ha scelto di parlare del momento in cui un amico di suo padre le ha fatto del male molestandolo.

In quel momento, la conduttrice racconta che avrebbe potuto chiedere aiuto agli adulti presenti ma il dolore e il senso di congelamento come se tutto fosse colpa sua gliel’hanno impedito. La conduttrice, inoltre, racconta che tutto avvenne in un momento di assoluta tranquillità mentre guardava i cartoni animati.

Le parole di Camila Raznovich sulle molestie subite

“Un’estate ero con i miei amici della comunità e il papà di uno di questi amici, che era effettivamente molto vicino ai miei genitori, molto amico di mio papà. – ha raccontato Camila Raznovich a La confessione parlando dei primi 10 anni della sua vita durante i quali, insieme alla famiglia, frequentava gli ambienti della comunità arancione, i seguaci di Osho, il mistico indiano morto nel 1990.

“Con la scusa di farmi dei grattini mentre guardavo i cartoni animati, ha infilato le mani e le dita dove non avrebbe dovuto. Mi ricordo come fosse ieri, a parte la sensazione di dolore, bruciore, sbagliato, ma il congelamento e il senso di colpa perché c’erano adulti intorno a cui io avrei potuto chiedere aiuto”. Poi ha concluso: “Ma è tale la paura di venire scoperta tu, come se la colpa fosse tua, di te bambina, e questi predatori sessuali lo sanno molto bene, quali bastardi che sono, che ti congeli, non chiedi aiuto, non lo dici“.

