Camilla Auciello/ Uccisa da Claudio Bertazzoli a colpi di forbice (Amore Criminale)

Il femminicidio di Camilla Auciello è uno dei più efferati degli ultimi anni e già affrontato nel corso della trasmissione Amore Criminale. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa domenica in prima serata andrà in onda su Rai3 uno speciale del programma condotto da Veronica Pivetti, nel quale sarà ripercorso il caso della giovane Camilla. Un modo per ricordare la donna 35enne originaria della puglia ed uccisa in modo barbaro dall’ex compagno Claudio Bertazzoli, appuntato dei Carabinieri più anziano di lei di dieci anni. La vittima fu raggiunta da 46 colpi di martello e forbici, sferrati con violenza dall’uomo che avrebbe dovuto difenderla ed amarla. Per quell’efferato delitto però, la pena a carico dell’uomo fu esigua, pari appena a 16 anni di reclusione. La storia di Camilla parte dalla Puglia, precisamente da Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove la giovane vive fino all’età di 20 anni. Fu l’amore a convincerla a lasciare la sua terra per trasferirsi a Bologna, decisione che la spinse a lasciare la sua famiglia e, innamoratissima, a sposare quel giovane. I figli attesi però non arrivarono e quel matrimonio naufrago con una separazione consensuale.

FEMMINICIDIO CAMILLA AUCIELLO: LE TAPPE

La separazione fu per Camilla Auciello oggetto di grande dolore ma nonostante questo decise di restare a Bologna e di voltare ben presto pagina, a partire dal lavoro. Nel ruolo di operatrice mensa, si ritrova così a lavorare in varie strutture tra cui la mensa dei Carabinieri della città di Bologna, dove fece la conoscenza di Claudio Bertazzoli, appuntato con una mansione di ufficio. Una conoscenza che con il passare dei giorni si fece sempre più assidua pur tenendosi lontana dal matrimonio. Quella figlia tanto desiderata da Camilla ma non arrivata con il precedente compagno, nel 2008 finalmente arrivò. La piccola Alessia avrebbe dovuto coronare la loro unione eppure quel rapporto sembrava ben distante dai valori che avrebbero dovuto tenere unita una coppia, nel frattempo trasferitasi nel piccolo centro in provincia, Baricella. Claudio iniziò così a controllare la vita della donna e ad umiliarla anche nelle piccole cose quotidiane. Dall’aspetto fisico al livello culturale. Poco alla volta Camilla riuscì a comprendere che l’uomo che aveva al suo fianco non avrebbe potuto completarla e così decise di porre fine a quella relazione ed a chiedere l’affidamento della loro unica figlia.

L’OMICIDIO E LA CONDANNA

Tra Camilla Auciello e il compagno Claudio Bertazzoli, come spesso accade dopo la fine di un amore, iniziò ben presto una vera e propria guerra a causa dell’incapacità del carabiniere di accettare la scelta della donna e mamma. Tra i due non mancarono le liti, spesso anche molto violente, fino all’ultima mortale avvenuta il 2 aprile 2011 quando si consumò il terribile femminicidio che mise la parola fine alla vita della giovane madre. Un vero e proprio massacro quello messo in atto dall’ex compagno che armato di martello e forbice sferrò contro la donna 46 colpi che non diedero scampo a Camilla. Dopo il massacro, l’uomo portò la figlioletta di tre anni dai genitori e poi si consegnò. La ricostruzione della violenza a scapito della donna fu affidata all’autopsia mentre l’ex appuntato fu arrestato per omicidio e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Giudicato con il rito abbreviato, l’uomo è stato condannato a 16 anni di reclusione, pena poi confermata anche nel terzo grado di giudizio. A suo favore giocarono la mancanza delle aggravanti quali la premeditazione ed i futili motivi.



