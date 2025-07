Camilla ha festeggiato in tranquillità il suo 78esimo compleanno, ma ci sono due cose che hanno attirato l'attenzione dei media

Quale amore celebre è più forte e duraturo di quello tra Carlo e Camilla? Una favola moderna che ha avuto risvolti contrastanti e dolorosi. Da amante odiata dal popolo, nemica numero uno della principessa triste, – la compianta Lady Diana, ex moglie dell’attuale Re d’Inghilterra – a Regina, sostenuta e finalmente “ben accettata” dai sudditi.

Tina Cipollari curiosità, che titolo di studio ha l'opinionista di Uomini e Donne

Camilla il 17 luglio ha compiuto 78 anni e ancora una volta l’amore profondo e indissolubile di Carlo si è palesato, con un regalo inatteso, unico e ricco di significato. La giornata però è trascorsa in modo riservato, come da tradizione per la sovrana, che ha scelto di evitare sfarzi pubblici, optando per un’atmosfera più intima. Ciò però non ha mitigato la curiosità del pubblico, alimentata anche da uno strano messaggio da parte del principe Harry e di Meghan Markle che ha acceso nuovi interrogativi.

La dieta di Kate Middleton, cosa non può assolutamente mangiare la Principessa

I duchi di Sussex, infatti, pur mantenendo un profilo pubblico molto diverso da quello del resto della famiglia reale, hanno voluto far sentire la loro voce, e lo hanno fatto in un modo che in molti hanno definito “ambiguo”. Il loro messaggio è stato diffuso i social lasciando la Royal Family esterrefatta.

Il regalo di Re Carlo: un segnale d’amore e intesa culturale

Re Carlo non ha rinunciato a un regalo dal forte valore simbolico. Il compagno nella vita da cinquant’anni e marito ufficiale dal 2005, ha voluto omaggiarla con un riconoscimento che va ben oltre il gesto romantico: poche ore prima della mezzanotte, Buckingham Palace ha annunciato la nomina di Camilla a Vice Ammiraglio del Regno Unito, un’onorificenza risalente al 1513, istituita da Enrico VIII e da secoli riservata solo agli uomini.

Spagna: divorzi aumentati dell'8,2%/ "86.595 casi, primo aumento dopo due anni di riduzione"

L’investitura è stata formalizzata il 16 luglio durante una visita della regina all’HMS Astute, un sottomarino d’attacco della Royal Navy di stanza a Plymouth. Con questo atto, Camilla diventa la prima donna nella storia a ricoprire la carica di Vice Admiral of the United Kingdom, nonché il primo membro della famiglia reale a vestire i gradi dalla metà del Cinquecento.

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Sua Maestà la Regina alla base navale di Devonport. La sua visita ha dato un enorme impulso al morale e la sua nomina riflette la grande stima che nutriamo per lei”, ha dichiarato Sir Gwyn Jenkins RM, Primo Lord del Mare. Una dichiarazione che sa di affetto e ammirazione profonda — la stessa che Carlo (alias Fred) nutre per la sua Gladys da oltre mezzo secolo.

A far discutere, però, come già accennato è stato soprattutto il messaggio di auguri inviato da Harry e Meghan: “Mando i miei migliori auguri di buon compleanno (sia alle mie amiche vicine che a quelle lontane)…“

Un saluto considerato cripto e non adatto all’etichetta monarchica I rapporti tra Camilla e Meghan, infatti, non sono mai stati semplici, con tensioni emerse già ai tempi del fidanzamento tra Harry e l’ex attrice americana. La regina consorte ha sempre mantenuto il massimo riserbo in pubblico, ma secondo alcuni insider avrebbe vissuto con grande difficoltà alcune uscite pubbliche della coppia, in particolare le interviste rilasciate negli ultimi anni.