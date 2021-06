Camilla e Diana/ Per Lady D era “una sorella maggiore” poi l’amara scoperta…

Camilla e Lady Diana sono mai state amiche?

Non è chiaro che tipo di rapporto ci fosse all’inizio tra Camilla e Lady Diana,l’amante di Carlo e la futura Principessa di Inghilterra. Il 6 febbraio del 1981 il primogenito della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo chiede la mano della bellissima Diana Spencer, una giovane ragazza di stirpe reale e dal curriculum “vergine”. Una notizia che fa, manco a dirlo, il giro del mondo sconvolgendo e cambiando per sempre la vita della giovane Diana. All’inizio del suo arrivo a Buckingham Palace, Diana non era minimamente a conoscenza del rapporto intimo e complice pre-esistente tra il futuro marito e Camilla Parker Bowles, amante storica da circa dieci anni. Carlo e Camilla, infatti, avevano una relazione da anni ostacolata fortemente dalla Regina.

Nonostante tutto però i due si amavano e continuavano a frequentarsi di nascosto anche quando Camilla sposa l’ufficiale dell’esercito Andrew Parker Bowles. Diana, all’oscuro di tutto, inizialmente sembra quasi fidarsi di questa amica di famiglia a tal punto da trascorrerci anche del tempo insieme come conferma una foto storica che ritrae le due durante le corse di cavalli di Ludlow. Era gennaio del 1980 e proprio quel giorno il futuro Re di Inghilterra debuttava in società con la sua futura moglie che vedeva in Camilla, come raccontato da Andrew Morton nel libro del 1992 Diana: Her True Story, “una consigliera, una presenza rassicurante, una sorella maggiore”.

Camilla e Diana: nemiche per Carlo?

Poco dopo viene annunciato il fidanzamento tra Carlo e Diana e in quell’occasione è Camilla ad inviare una lettera alla principessa a Clarence House. “Ho letto le eccitanti notizie sul fidanzamento. Pranziamo insieme quando il principe del Galles va in Australia e in Nuova Zelanda? Sta fuori tre settimane. Mi piacerebbe vedere l’anello. Tanto amore, Camilla” – si legge nella lettera che Camilla invia a Diana. La risposta della principessa non tarda ad arrivare come riportato da Andrew Morton: “ho pensato “Wow!” e ho organizzato il pranzo”.

Un pranzo che vede Camilla interessata ad un particolare della futura principessa: “tu non andrai a caccia quando sarai nella residenza di campagna di Highgrove, vero?”. Dissi: “No”. Lei rispose: “Ok, solo per curiosità”». Camilla in realtà stava cercando di capire quali fossero le abitudini di lady D per poter pogrammare i suoi incontri segreti con Carlo nel Wiltshire. Un’ombra di sospetto balenò nella mente di Diana: «Ma ero ancora troppo immatura per cogliere tutti i messaggi che mi arrivavano”. Pochi mesi dopo la compianta Lady Diana scopre che il suo matrimonio è affollato e la conferma arriva da un bracciale che Carlo aveva regalata a Camilla con le loro iniziali. Il resto è storia.



