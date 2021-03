Camilla e Niccolò, figli di Brando Giorgi/ Foto di famiglia: “Siete la mia felicità”

Attore, marito ma soprattutto papà. Brando Giorgi, concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, si sta facendo conoscere dal pubblico di Canale 5 anche in lati finora ignoti. Il noto attore in studio è sempre supportato da sua moglie, Daniela Battizzocco che, insieme ai suoi figli, lo stanno fortemente sostenendo in questa avventura. Daniela e Brando sono sposati dal 2013 e hanno due figli: Camilla, nata nel 2000, e Niccolò, nato del 2004.

Sono una famiglia solida, legatissima come raccontano anche alcuni scatti che Brando Giorgi ha postato sul suo profilo Instagram. In uno, in particolare, l’attore, sua moglie Daniela e i loro due ragazzi sono insieme e si abbracciano felici in un meraviglioso quadretto di famiglia. “La felicità in una foto” è poi la didascalia che Brando accompagna allo scatto.

Camilla e Niccolò, sorpresa per papà Brando Giorgi all’Isola dei Famosi?

Brando Giorgi è un papà innamorato dei suoi due figli, Camilla e Niccolò. Oltre a qualche scatto insieme, però, i due ragazzi non sono mai apparsi sul piccolo schermo. Non è detto che l’avventura di Brando all’Isola dei Famosi non dia loro l’occasione di potergli fare una sorpresa, magari con un messaggio o anche un filmato. Certo, bisognerà vedere se Brando riuscirà a rimanere in gioco. L’attore questa sera è infatti in nomination e rischia di dover abbandonare la palapa. Vedremo, qualora sarà così, se deciderà di rimanere su Parasite Island.

