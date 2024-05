Camilla e Valenza, La pupa e il secchione 2024/ Da “caso disperato” a coppia “outsider”?

Quando conobbe il suo secchione, Camilla si impegnò a trasformarlo in un latin lover: obiettivo ancora lontano, ma…

Camilla e Valenza sono tra le coppie finaliste de la pupa e il secchione 2024. Chi lo avrebbe mai detto, la fanciulla e il suo compagno di avventura sono riusciti ad agguantare il traguardo della finale. Eppure quando avevano iniziato insieme il percorso nel reality di Enrico Papi, parevano una di quelle coppie troppo distanti e difficili da incastrare, invece con il passare delle settimane Valenza e Camilla hanno stupito tutti. Nelle prove, tra alti e bassi, gaffe e strafalcioni, sono riusciti a farsi valere.

LA PUPA E IL SECCHIONE 2024, FINALE/ Finalisti, vincitori e diretta: le ultime sfide prima del verdetto!

E poi, soprattutto la pupa, è riuscita a dare ottimi suggerimenti al suo partner, per migliorare se stesso sul fronte del portamento e della seduzione. Quando fu abbinata a Valenza, Camilla fece una sorta di scommessa con se stessa e con gli altri: trasformare il secchione in un vero e proprio latin lover. Ecco, siamo lontani da quell’obiettivo, ma non si possono negare evidenti passi avanti.

Federica e Candido, vincitori La pupa e il secchione 2024?/ Lei sente di aver già il titolo in mano perchè...

Valenza e Camilla, percorso più che positivo a La pupa e il secchione 2024: insieme sono cresciuti molto

Valenza e Camilla, così come è accaduto per altre coppie de la pupa e il secchione 2024, si sono contaminati a vicenda, migliorandosi. In tutto questo sono riusciti a farsi apprezzare da una buona fetta di pubblico, pronto a tifare per loro in vista della finale del reality show. C’è grande curiosità, al di là della proclamazione del vincitore, di capire quanti progressi abbiano fatto entrambi i componenti della coppia.

E chissà, per quanto riguarda Valenza, se al di fuori de la pupa e il secchione, applicherà i suggerimenti di Camilla. “Una ragazza devi sempre guardarla negli occhi, poi viso, gamba e collo. La timidezza ti blocca, devi provare a togliergliela”, aveva detto lei, definendo un caso disperato.

Annalisa e Finucci nuova "coppia" a La pupa e il secchione 2024/ Vincitori grazie alla svolta amorosa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA