Camilla, figlia Brando Giorgi/ “È stata pazzesca”, Barbara d’Urso fa il tifo per lei

Camilla è la figlia di Brando Giorgi, protagonista dell’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata di lunedì 12 aprile del reality show Camilla, ospite in studio insieme alla madre Daniela Battizzocco, è intervenuta per difendere il padre, preso di mira dagli altri naufraghi dopo essersi isolato dal resto gruppo. Classe 2000, la figlia dell’attore ha criticato duramente Awed e Ubaldo: “È un po’ difficile stare tranquilla in questo momento”, ha detto Camilla visibilmente in collera per il trattamento riservato al padre. Sui social, molti utenti hanno apprezzato il sostegno manifestato da Camilla Giorgi al padre brando: “Voglio diventare amica di Camilla la figlia di Brando” e “Grandiosa Camilla, che difende il padre durante la diretta zittendo clamorosamente Awed e pure il Giorgi stesso con un “oh, e fammi parlà papà!”, affinché il padre la lasciasse continuare senza interromperla. Eccezionale diciannovenne!”, sono due commenti apparsi su Twitter.

Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Svolta per Giorgi e Ubaldo!

Camilla Giorgi: Barbara d’Urso approva il suo comportamento

Anche Barbara d’Urso, in un appuntamento di Pomeriggio 5, ha commentato la determinazione di Camilla Giorgi, che durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021 ha difeso a spada tratta il padre Brando dalle pesanti accuse e critiche degli altri naufraghi. “È stata pazzesca. Comunque siano andate le cose, io ho amato la passione con la quale ha difeso il padre”, ha detto la conduttrice di Canale 5, esprimendo la sua approvazione per il comportamento della ragazza. In studio altri ospiti hanno preso le difese di Brando Giorgi: “Brando si è allontanato di due, tre metri, questo accanimento contro di lui è perché il gruppo non accetta una cosa diversa”, ha sentenziato Lory Del Santo, vincitrice della terza edizione dell’Isola dei famosi. Il noto giornalista Francesco Fredella ha criticato Awed: “Ha utilizzato troppa arroganza”.

