Camilla Ghini, amica Edoardo Donnamaria/ “Sono fan degli Edoberto più dei Donnalisi”

Edoardo Donnamaria, l’amica tifa per Alberto De Pisis: “Fan degli Edoberto“

Il rapporto di amicizia tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 continua a far parlare di sé, soprattutto fuori dalla Casa di Cinecittà. Se da un lato il volto di Forum continua la sua frequentazione con Antonella Fiordelisi tra numerosi tira e molla, dall’altro ha instaurato un rapporto con il coinquilino fatto di tenerezza, confidenze e complicità. E in molti, fuori dalla Casa, vedrebbero in loro del potenziale per formare una bellissima coppia. Sulla questione è intervenuta anche Camilla Ghini, una delle più grandi amiche di Edoardo nonché sua collega a Forum.

Intervistata da Casa Chi, la ragazza si è espressa in favore degli “Edoberto”, crasi dei nomi di Edoardo e Alberto con cui i loro fan simpaticamente li chiamano: “Io non conosco Alberto personalmente, ma nutro una grande stima e un grande affetto nei suoi confronti. Ho seguito con attenzione il suo intervento e un po’ tifo per la loro amicizia, spero possa diventare qualcosa di concreto. Mi spiace per Alberto, che lo vedo innamorato. Io sono una fan degli Edoberto, più che dei Donnalisi“.

Camilla Ghini sui Donnalisi: “Quando vedo Edoardo, non lo riconosco“

Camilla Ghini, nel corso dell’intervista, ha rivelato di non vedere al Grande Fratello Vip 2022 l‘Edoardo Donnamaria che lei conosce: “È un ragazzo che, anche con noi a Forum, è sempre stato molto protagonista, leader, che portava avanti i giochi. Quindi quasi non lo riconosco nelle vesti di vittima nei confronti di Antonella. Quando lo vedo, non lo riconosco, non so che cosa gli ha fatto questa ragazza perché è cambiato totalmente“.

La ragazza non si è espressa negativamente nei confronti della coppia che Edoardo compone con Antonella Fiordelisi, ma sembra non riconoscere il suo amico quando è al fianco della coinquilina. E spiega la sua personale visione dell’amore, che contrasterebbe con i continui litigi e scontri di fuoco tra i due piccioncini della Casa: “Non è che non sia una fan, non conosco Antonella. All’inizio c’erano degli atteggiamenti che non condividevo, in una coppia non mi piace quando ci sono gelosia e rabbia. Quando per forza cercano di instaurare una dinamica di litigio e di fuoco, non mi piace“.

