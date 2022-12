Camilla Giordano, chi è l’ex fidanzata Leonardo Fiaschi/ Amore dal liceo, nel 2018 la rottura

Camilla Giordano è l’ex fidanzata di Leonardo Fiaschi, imitatore celebre per le sue partecipazioni a Italia’s got talent, Colorado e Tale e Quale Show. I due hanno avuto una lunga relazione, nata mentre si trovavano tra i banchi delle scuole superiori. “Lei è il mio angelo, la amo più della mia vita e un giorno diventerà mia moglie”, aveva affermato nel corso di una intervista. L’amore sembrava destinato a durare in eterno, poi però qualcosa è cambiato. Nel 2018, infatti, c’è stata l’improvvisa rottura, le cui motivazioni non sono state rese note al pubblico.

La ragazza che per anni è stata la partner fidata del comico è molto riservata nella vita, tanto che di lei si sa veramente poco. Le uniche informazioni arrivano proprio da ciò che ha rivelato l’allora fidanzato. In merito, in tal senso, aveva detto che la livornese è una pittrice, ma che in passato ha lavorato anche come commessa. Dopo la rottura non si è mai esposta.

Camilla Giordano, ex fidanzata Leonardo Fiaschi: è finita nel 2018

Tra Leonardo Fiaschi e la ex fidanzata Camilla Giordano, dunque, l’amore è finito ormai cinque anni fa. In questo arco di tempo l’imitatore, che partecipa a NaTale e Quale Show, festa natalizia all’insegna della solidarietà organizzata dalla Rai in collaborazione col Telethon, sembrerebbe avere trovato una nuova compagna, anche se la sua identità non è stata resa nota. La storia d’amore dalla durata di quindici anni è forse ormai soltanto un ricordo.

Le previsioni del comico livornese in merito alla loro relazione, che sperava culminasse con il matrimonio, non si sono dunque avverate. Chissà se con la sua attuale fidanzata riuscirà a coronare questo sogno. Al momento non pare volerne parlare con il grande pubblico, per cui per saperne di più sarà necessario attendere.

