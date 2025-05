Tra le protagoniste della nuova Isola dei Famosi 2025 c’è anche l’ex tennista Camila Giorgi, che ha lasciato lo sport e ora prende parte ad una nuova avventura in Honduras. L’ex giocatrice, che da qualche tempo a questa parte vive in Argentina assieme al suo compagno, si tuffa nel mondo dello spettacolo, forse a caccia di una nuova sfida da vincere. La marchigiana, ricordiamo, ha lasciato il tennis all’improvviso, ritirandosi all’età di soli trentadue anni. Ha abbandonato l’Italia per vivere in Sudamerica, in Argentina, con il fidanzato Ramiro Marra, noto politico.

Proprio in Argentina, Camilla Giorgi si è destreggiata in vari esperimenti lavorativi, tra food blogging, influencer e tante altre idee che forse vedranno la luce in futuro. Ora la testa va all’avventura in Honduras, dove tra prove fisiche e convivenza con gli altri naufraghi, Camilla Giorgi dovrà esprimere la sua migliore versione.

Camilla Giorgi si lancia nel mondo dello spettacolo: chi è la nuova concorrente dell’Isola dei famosi

L’ex tennista azzurra sembra felice così. L’addio al suo sport preferito è arrivato senza troppi dubbi o ripensamenti. Camilla Giorgi si gode il tempo libero, per dedicarlo ad altre passioni e altri lavori. Agli Argentina Open, nei mesi scorsi, ha seguito le partite da una prospettiva diversa e si è divertita ad intervistare i suoi colleghi. Da Sebastian Baez a Ugo Carabelli, Camilla non si è fatta mancare nulla.

“Sono molto felice”, ha detto in una intervista di qualche tempo fa a proposito della sua nuova vita. “La mia settimana è sempre piena e questa cosa mi piace tanto”, ha raccontato ancora Camilla, evidentemente convinta della sua decisione. Adesso però è il momento di viversi appieno l’esperienza all‘Isola dei Famosi 2025. La sensazione è che Camilla Giorgi, coi suoi modi, possa diventare una delle concorrenti più interessanti di quest’anno.

