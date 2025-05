Camilla Giorgi dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 continua a perdere concorrenti e tra gli ultimi naufragi a lasciare l’Honduras è stata Camilla Giorgi che ha dovuto lasciare il reality per problemi familiari come ha spiegato lei stessa in diretta. “Ho lasciato a casa una situazione familiare complicata. I miei familiari sono in Argentina e attualmente, per problemi di salute, hanno bisogno di me. L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza dura, non sono arrivata qui molto pronta, ma la verità è che sono felice, è stato bello conoscere certe persone“, ha detto.

Dopo il ritiro dall’Isola, Camilla Giorgi è tornata sui social sfoggiando un nuovo look con capelli lunghi e biondissimi. Un selfie che segna il ritorno ufficiale della Giorgi sui social dopo il ritiro dall’Isola intorno al quale stanno sorgendo dei dubbi.

I dubbi di Gabriele Parpiglia sul ritiro di Camilla Giorgi dall’Isola dei Famosi 2025

Il nuovo look di Camilla Giorgi è già diventato virale tra i fan dell’Isola dei Famosi 2025 mentre Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter ha espresso alcuni dubbi, scrivendo nero su bianco: “Guai a credere ai problemi familiari. Avendo lavorato con lei, sono certo di una cosa: i problemi non c’entrano niente“.

Stando a quello che fa sapere il giornalista, prima ancora della partenza per l’Honduras, Camilla Giorgi sarebbe stata dubbiosa sull’accettare o meno perché si vocifera che fosse in trattativa con Pechino Express. Pare, inoltre, che abbia anche saltato alcuni incontri con la produzione. Ad oggi, tuttavia, Camilla Giorgi che è tornata in Argentina dove vive, non ha commentato ulteriormente il ritiro.