Camilla Mancini protagonista di Forum: la figlia di Roberto Mancini è stata scelta da Barbara Palombelli per entrare nel cast del programma

Camilla Mancini, da star dei social alla tv. La figlia di Roberto Mancini, che da anni racconta sui social e nei libri la sua storia, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica, diventerà adesso protagonista di Forum, il programma Mediaset che vede dibattere in studio come se fosse un vero e proprio processo. Barbara Palombelli, la padrona di casa, è rimasta colpita dalla storia di Camilla e ha deciso di chiamarla a far parte della squadra, convinta che abbia qualcosa da raccontare e una sensibilità che potrebbe aiutare nel programma.

Stradella, baby gang aggredisce prete oratorio/ Un pugno, sputi e minacce: “Tutti segnalati alle autorità”

Camilla, infatti, da quando è nata deve fare i conti con un problema fisico. La giovane, per via di complicanze insorte durante il parto, ha riportato una paresi facciale che negli anni l’ha fatta molto soffrire. La figlia di Roberto Mancini è stata infatti a lungo bullizzata, additata come diversa e presa in giro dai compagni. Per questa ragione ha scelto di raccontare la sua storia in due libri diversi, due romanzi che però prendono spunto anche da quello che è stato il suo passato. Il primo è “Sei una farfalla“, poi il secondo “Libera di essere me”: i due libri sono usciti a un anno di distanza e hanno colpito molto l’opinione pubblica. Camilla ha raccontato la sua storia anche a Le Iene, in un toccante monologo.

Silvana Damato/ I dubbi dell'amico Rosario: “C'era qualcuno nella sua vita, movente economico? Possibile”

Camilla Mancini, chi è: “Mi dicevano che ero diversa”

Scelta da Barbara Palombelli per entrare nel cast di Forum, Camilla Mancini ha raccontato: “Ho subito bullismo all’età di 7 anni. Mi dicevano che ero diversa e che non potevo giocare con loro. E io soffrivo, perché all’età di 7 anni cerchi un senso di appartenenza e pensi che la tua identità sia uguale a quella degli altri bambini”. Camilla, però, veniva additata, presa in giro e bullizzata: oggi cerca il suo riscatto nella scrittura e in televisione, pronta a difendere i più deboli.