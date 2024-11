Questa sera il salotto della trasmissione ‘Le Iene‘ – sempre in onda su Italia 1 nella prima serata di domenica – ospiterà Camilla Mancini, ultima figlia dell’allenatore Roberto Mancini e recentemente approdata in tutte le librerie con il suo primo libro, l’autobiografia ‘Sei una farfalla‘: un testo pregno di emozioni che racconta la difficile (forse difficilissima) infanzia che ha dovuto attraversare la oggi 27enne Camilla Mancini, preda di un violento bullismo legato soprattutto alla lieve asimmetria del suo viso; oltre che all’essere figlia di uno dei più famosi allenatori – ed ovviamente ex calciatori – del nostro bel paese.

Proprio in occasione della sua ospitata alle Iene, saranno in molti quelli che tra voi si chiedono chi è Camilla Mancini, cosa abbia fatto in questi 27 anni di vita e se abbia un qualche compagno o marito al suo fianco: la risposta a tutte queste domande – purtroppo – è univoca e ci porta a precisarvi che di fatto non abbiamo nessun tipo di informazione sulla terza figlia (dopo Filippo ed Andrea, nati rispettivamente nel 1990 e nel 1992) di Roberto Mancini, fuorché il fatto che è nata nel 1997 dal matrimonio con l’allenatore e la sua ex moglie – da cui ha divorziato nel 2015 – Federica Morelli.

Chi è Camilla Mancini: la paresi facciale, l’asimmetria del volto e la lotta contro i bulli

Di Camilla Mancini – invece – sappiamo benissimo la difficile infanzia finita al centro del libro ‘Sei una farfalla‘ e che verrà ampiamente raccontata questa sera nel salotto delle Iene, oltre che raccontata per la prima volta pochissimi giorni fa – ovvero l’8 novembre – prima in una diretta su Tv2000 e poi anche nello studio di ‘Da noi a ruota libera‘ con Francesca Fialdini: proprio in queste due occasioni aveva – infatti – parlato per la prima volta del bullismo subito durante tutti gli anni di istruzione obbligatoria, all’origine anche di un leggero sentimento di astio nei confronti del padre.

Camilla Mancini – infatti – fin dalla nascita convive con una lieve paresi facciale legata ad una non meglio precisata complicanza del parto e che sarebbe all’origine dell’asimmetria (anche questa lieve) del suo viso: vittima dei bulli durante gli anni scolastici, dopo aver chiuso la carriera accademica ha deciso di riprendere in mano la sua vita, raccontando la sua lotta e il suo coraggio nel libro uscito poco più di un mese fa.