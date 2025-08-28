Camilla Mancini, dal bullismo alla tv: la figlia di Roberto Mancini entra a Forum grazie ai libri che hanno commosso Barbara Palombelli.

Camilla Mancini sarà la nuova assistente di Barbara Palombelli a Forum. La figlia di Roberto Mancini, oggi 28enne, è stata scelta dalla conduttrice dopo che quest’ultima ha letto tutta la sua storia e l’ha presa molto a cuore: “La sua storia verrà raccontata in trasmissione, abbiamo preparato una clip di presentazione con lei che racconta il suo percorso, dodicesimo anno consecutivo di conduzione di ‘Forum’, Lei farà parte del gruppo di ragazzi che già il pubblico conosce“.

Al momento Camilla Mancini ha scritto due libri: “Libera di essere me“, e “Sei una farfalla“, nei quali racconta la sua vita dopo una paresi facciale, che l’ha portata ad avere un viso asimmetrico e una ridotta mobilità al viso. “Quest’anno parleremo molto dei temi dell’adolescenza, dello stigma della malattia, del diritto alla salute. Nei suoi libri c’era tutto questo, uno è un romanzo e una un’autobiografia”, ha continuato Barbara Palombelli dopo averla annunciata come assistente. Camilla Mancini ha ritrovato la forza di vivere dopo lunghi anni di bullismo per via della sua condizione particolare.

Camilla Mancini a Forum, l’incontro di Barbara Palombelli e Roberto Mancini: “Mia figlia, donna forte“

Barbara Palombelli e Roberto Mancini si sono incontrati sabato scorso allo Stadio Olimpico e qui hanno parlato proprio di Camilla Mancini. Suo padre, sugli spalti ha raccontato alla conduttrice quanto sua figlia sia una persona tosta che ha saputo far fronte a numerose difficoltà nella vita. Si attende dunque una nuova stagione di Forum dove ritroveremo Beatrice Dalia, che si occupa di commentare i casi che riguardano l’adolescenza e la mediazione familiare. Arriverà poi Claudio Mattioli come nuovo giudice. Ricordiamo che Forum inizierà alle ore 11.00 l’8 settembre 2025, come sempre su Canale 5.