Camilla Neuroni/ Video, ecco come è diventata famosa (Riccanza Deluxe)

Camilla Neuroni è pronta per unirsi alla family più ambita del piccolo schermo: Riccanza Deluxe debutterà su MTV Italia nella seconda serata di oggi, martedì 8 ottobre 2019. Classe 1994, è nata in Svizzera ed è sia conduttrice che modella. La sua famiglia è a capo di un’azienda di consulenza informatica ed ha numerosi clienti che lavorano nel Luxury e nel Fashion, rapporti che hanno permesso alla società di aumentare in modo notevole il proprio capitale. La moda del resto appassiona anche Camilla, che ha iniziato a lavorare come modella quando aveva appena sedici anni. Il suo debutto nel mondo del piccolo schermo però avviene grazie all’Italia ed al programma Il calcio uguale per tutti, che precede il successivo Calcissimo. “Sono molto emozionata ed è stato divertente girare questa serie. Potrete conoscermi meglio”, dice a DiLei. La sua giornata tipo inizia innanzitutto dalla colazione, abbondante se si trova a casa dei genitori. “Mia madre vuole che mangi tantissimo, anche se io dò solo un morso alla brioche e poi esco”, sottolinea. Poi amici, shopping, magari un giro in barca o un cinema.

Camilla Neuroni, Riccanza Deluxe: fra Lugano e Milano

Fra Lugano e Milano, la vita di Camilla Neuroni è sempre ricca e varia. Durante la settimana infatti vive nella capitale della moda, mentre nel week end di solito ritorna nella sua città natale. Non ama mostrare la sua vita lussuosa, anche se a Riccanza Deluxe la vedremo in vesti del tutto diverse. “Nella vita normale magari è anche bello essere low profile”, dice a DiLei. La sua preoccupazione tra l’altro è incontrare persone che potrebbero approfittarsi delle sue condizioni economiche, oppure che gli altri possano credere che alcuni suoi amici la frequentino solo per convenienza. “Se non hai haters non sei proprio famoso”, dice sorridendo riguardo al suo rapporto con i social, che usa fin dalla nascita dei diversi network. Alla domanda ‘sai quanto guadagna un operaio medio italiano’, la modella risponde con 2/2.500 euro al mese, cifra che lei invece potrebbe arrivare a spendere anche solo per un paio di scarpe, una borsa oppure un accessorio.

Il momento più divertente

Cresciuta a Milano e poi trasferita in Svizzera a soli 14 anni, Camilla Neuroni ci anticipa già quale sarà uno dei momenti più divertenti che vedremo su Riccanza Deluxe e che la riguardano: “Una in piscina in particolare, in cui la mia amica mi ha buttato sui fenicotteri e abbiamo bagnato tutte le persone attorno”. Guardando al passato, svela ancora a 361 Magazine, non si pente di qualcosa che ha fatto, quanto di acquisti non portati a termine. “Se c’è qualcosa che mi piace e non lo compro dico ‘oddio perchè non l’ho comprato, ora non c’è più!'”, sottolinea. A quanto pare ama usare le waiting list e ordinare dei pezzi da tutte le parti del mondo, “e poi magari ti fanno sentire in colpa se cambi idea”, dice, ma ne va comunque fiera. Il lusso invece per lei riguarda soprattutto una località speciale, bello, “esclusivo e con le persone che ti fanno sentire bene”. Non nasconde di essere ricca solo grazie a papà, anche se la Svizzera è un Paese particolarmente ricco. “Sono tornata a Milano dove ho fatto uno stage in un’azienda di mio padre, dove però non mi sono trovata molto bene perchè il concetto di lavoro è molto stressante. Ci sono degli orari da rispettare, scadenze, codici. Non è proprio come fare shopping”, dice invece nella clip di presentazione del reality. Clicca qui per guardare il video di Camilla Neuroni.

Conosciamola meglio





