Camilla Parker Bowles, da “cattiva” a regina consorte/ Harry choc “Quanti cadaveri…”

Camilla Parker Bowles, “la cattiva” diventata regina consorte

Il libro autobiografico “Spare” scritto dal principe Harry riporta in maniera dettagliata i suoi sentimenti nei riguardi di Camilla, la regina consorte, e le ragioni per le quali un tempo la stampa la considerava “la cattiva”. Camilla Rosemary Shand, anche note come Camilla Parker Bowles, nella relazione tra Carlo e Lady Diana ha rappresentato sempre la terza incomoda, aspetto su cui il secondogenito è tornato nell’intervista al programma 60 minutes. Dopo la nota intervista di Lady Diana nel 1995, in cui la principessa definì l’amante del marito «la terza persona nel suo matrimonio», Camilla – a detta di Harry – si sarebbe mostrata «disposta a tutto». Infatti, era sempre presente nel matrimonio e alla fine rappresentò la causa del suo fallimento, un particolare non dimenticato da Harry.

Nel 2005 si è sposata con Carlo, ma da decenni i due erano coinvolti in una storia sentimentale. Eppure William e Harry chiesero direttamente al padre di non convolare a nozze con Camilla, perché non lo ritenevano necessario. La loro unione avrebbe creato più danni che benefici. D’altra parte, vedendo che il padre era felice accanto a compagna, alla fine arrivò il benestare di Harry e di suo fratello. Nel libro, peraltro, il principe Harry scrive di aver avviato una campagna a favore di Camilla rilasciando alla stampa interviste a suo sostegno, per “spianare” il matrimonio con il padre.

Harry vs Camilla “Ha lastricato la strada di cadaveri”

Camilla, di fatto, è passata dalla “cattiva” della situazione a diventare regina consorte. Il principe Harry a riguardo ha scritto di aver sempre auspicato la felicità di Camilla, perché sarebbe stata meno pericolosa. Al giornalista Anderson Cooper della Cbs ha spiegato: «Aveva necessità di ribaltare la sua immagine e questo l’ha resa pericolosa. Era ben disposta per questo a rilasciare rivelazioni alla stampa. E c’era un’aperta volontà da entrambe le parti di scambiare informazioni. Era la cattiva». Dunque, era lei a fornire le informazioni alla stampa. Poi Harry ha precisato: «Aveva bisogno di riabilitare la sua immagine di fronte l’opinione pubblica. Se sei portato a credere, come membro della famiglia, che essere in prima pagina, avere titoli positivi, storie positive scritte su di te, migliorerà la tua reputazione o aumenterà le possibilità che tu venga accettato come monarca dal Pubblico britannico, allora è quello che farai».

L’accusa di Harry alla regina consorte è pesante, cioè di aver «lastricato la strada di cavaderi» pur di diventare regina e ripulire la sua immagine di “cattiva”. Harry ha ribadito che nel corso degli anni lui è stato uno di quei corpi lasciati a terra. È molto risentito nei confronti di Camilla e di Carlo perché hanno usato l’immagine sua e di William per ottenere una migliore copertura sui tabloid britannici, con titoli a loro favore. Camilla lo avrebbe fatto per migliorare la sua reputazione e aumentare i consensi da parte del popolo ed essere accettata di buon grado come consorte del Re.











