Camilla Parker Bowls Shand, chi è la moglie di Carlo III e nuova regina consorte/ Da amante alle nozze

Camilla Parker Bowls Shand è la nuova Regina consorte: la seconda moglie di Carlo d’Inghilterra ha assunto il titolo in questione dopo la morte di Elisabetta II. Le sue origini sono nobiliari da parte materna. È nata infatti nel 1947 a Londra dall’unione tra Bruce Shand, un ufficiale dell’esercito britannico, e Rosalind Cubitt, figlia del barone Roland Calvert Cubitt nonché nipote di Alice Keppel, nota per essere stata l’amante di re Edoardo VII.

Regina Elisabetta è morta/ "Si è spenta pacificamente", il Papa: "Vita di servizio"

Camilla Parker Bowls Shand e il matrimonio con Carlo: quell’amore vissuto nell’ombra per molti anni

Il matrimonio con Carlo si è celebrato nel 2005, a distanza di quasi dieci anni dalla morte di Lady Diana. I due però erano stati amanti fin dai primi anni dell’unione tra l’allora erede al trono e la Principessa. Anche perCamilla Parker Bowls Shand si è trattato delle seconde nozze, dato che dal 1973 al 1995 è stata sposata con Andrew Parker Bowles, ufficiale dell’esercito britannico, da cui ha avuto due figli, Tom e Laura. Affinché il matrimonio potesse celebrarsi, dato che la donna era divorziata, fu necessario il consenso della regina Elisabetta II.

Figli Regina Elisabetta II, chi sono?/ Anna, Andrea, Edoardo e il nuovo re Carlo III

Camilla Parker Bowls Shand, chi è nuova regina consorte: il titolo ottenuto dopo la morte di Elisabetta II

Camilla Parker Bowls Shand, essendo Carlo III divenuto re dopo la morte di Elisabetta II, ha ottenuto dunque il titolo di nuova Regina consorte. Affinché ciò avvenisse, però, la storica monarca ha dovuto dare il suo consenso. Al momento del matrimonio, infatti, i piani stabiliti a Buckingham Palace erano diversi. “La signora Parker Bowles userà il titolo di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia dopo il matrimonio. È inteso che la signora Parker Bowles userà il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Consorte quando il Principe di Galles salirà al trono”, era stato scritto in una dichiarazione.

COM'È MORTO FILIPPO DI EDIMBURGO, MARITO REGINA ELISABETTA/ Loro nozze in diretta tv

L’indicazione in questione dopo alcuni anni era però stata cancellata dal protocollo, probabilmente poiché è arrivato il via libera alla assegnazione del titolo di Regina consorte. A dimostrazione di ciò anche il messaggio di annuncio della morte di Elisabetta II emanato dalla Royal Family, dove Carlo e Camilla Parker Bowls Shand vengono appellati come il Re e la Regina consorte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA