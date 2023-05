Camilla Sorieri, chi è la non scelta di Luca Daffrè/ Dai messaggi al bacio rifiutato

Chi è Camilla Lorieri, la non scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne

Camilla Lorieri non è la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne. La corteggiatrice è stata una delle ultime ad arrivare a Uomini e Donne per corteggiare Luca Daffrè che aveva già conosciuto prima che lui arrivasse sul trono del dating show di canale 5. Camilla e Luca, infatti, prima di ritrovarsi nello studio del programma di Maria De Filippi, si sono conosciuti su Instagram scambiando anche qualche messaggio. I due, come hanno spiegato in trasmissione, si sono piaciuti, ma non hanno avuto la possibilità di incontrarsi e approfondire la conoscenza.

Alessandra Somensi: chi è la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne/ "Sono diversa…"

Nel programma, così, Luca e Camilla decidono di darsi una possibilità e di uscire in esterna. Nonostante l’evidente attrazione, però, Luca le ha preferito Alessandra con cui ha deciso di lasciare il programma.

Camilla Lorieri: il non bacio con Luca Daffrè a Uomini e Donne

Durante un’esterna su una spiaggia, Luca Daffrè e Camilla Lorieri hanno dato vita ad un momento romantico, ma al tempo stesso passionale. Nonostante l’evidente attrazione fisica, però, Luca ha scelto di non baciare Camilla spiegando di voler dare il bacio solo ad una ragazza per la quale provasse un coinvolgimento non solo fisico, ma anche emotivo. Una scelta, quella di Luca, che lasciava già capire come si sarebbe concluso il trono di Luca.

Luca Daffrè, chi è il tronista che sceglie oggi a Uomini e Donne/ "Mi è capitato di…"

Nel corso della puntata della scelta di Luca, Camilla non entra in studio, ma resta in camerino dove, raggiunta da Luca, scopre che la scelta è ricaduta su Alessandra.

LEGGI ANCHE:

Scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne: chi è?/ Tra Alessandra, Camilla e Alice...

© RIPRODUZIONE RISERVATA