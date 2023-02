CAMILLA, SORPRESA AL PAPÀ ANDREA A C’È POSTA PER TE/ Arriva Renato Zero: “Scontate una pena ma…”

La sorpresa di Camilla per il papà Andrea si conclude con l’arrivo in studio di Renato Zero. Il cantante, ospite a C’è posta per te, spende parole commoventi per i due: “Quando si scrive un brano come ‘Nei giardini che nessuno sa’ ci si invecchia anche un pochino nel scriverlo e questo è necessario. Tutti scontiamo una pena, è toccato anche a voi, questa è una prova davvero imponente, però il signore vi ha mandato questa creatura, vedi che c’era già un disegno.”

Renato Zero regala ad Andrea e a sua figlia una vacanza in Trentino, visto che l’uomo è appassionato di montagna, poi dedica ai due un suo brano, ‘C’è’, concludendo in bellezza questa puntata di C’è posta per te. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Camilla, sorpresa al papà Andrea a C’è posta per te 2023 dopo la morte della mamma

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 del 12 febbraio si conclude con la storia di un regalo. Maria De Filippi chiama in studio Renato Zero che è il dono speciale che Camilla vuole fare al suo papà. La ragazza ha perso da poco sua mamma e proprio a lei, prima che morisse, Camilla ha promesso che le avrebbe fatto incontrare, una volta guarita, Renato Zero a C’è posta per te.

Questa cosa purtroppo non è stata possibile perché la donna è morta poco dopo, Camilla però ha comunque voluto realizzare questo desiderio della mamma, facendo questa toccante sorpresa al papà. Camilla racconta di essere stata adottata quando aveva 4 anni e di essersi subito innamorata dei suoi genitori. Già allora la mamma era malata e aveva subito una prima operazione. La sua salute è però peggiorata negli anni successivi.

Camilla, toccante lettera per il papà Andrea a C’è posta per te

Camilla ha deciso di regalare al suo papà Andrea una toccante sorpresa a C’è posta per te 2023. L’uomo ascolta la bellissima lettera che racconta la loro storia, tra momenti di gioia e momenti drammatici. “Oggi siamo rimasti io e te”, sottolinea la giovane, facendo capire al papà di amarlo così come amava la mamma.

