Camilla Tedeschi, figlia Corrado/ “Difficile un papà così: con le donne incapace a…”

Il conduttore ed attore Corrado Tedeschi è tornato ospite di Estate in Diretta dopo averci fatto sorridere in passato con la figlia Camilla in collegamento, protagonisti di una vera e propria sit-com. Oggi però la giovane ha fatto il suo ingresso in studio regalandoci alcune confidenze sul loro rapporto speciale. La giovane in passato aveva detto che il padre era geloso di lei ma solo in teoria. Cosa significa? “E’ geloso del mio fidanzato, quindi fa molta scena ma poi è contento se sto bene, finora non gliene è andato bene uno”, ha confessato. “A papà dei miei ex cosa non piaceva? Tutto, non faceva distinzioni”, ha aggiunto in tono ironico facendo sorridere anche i padroni di casa.

Corrado però, negli anni si è rivelato anche il migliore amico di Camilla Tedeschi: “è vero, è il mio confidente numero 1”, ha ammesso. Ed al tempo stesso è anche il suo ‘partner in crime’: “A parte il lavoro che facciamo insieme, anche durante i viaggi lunghi in auto sentiamo le musiche, cantiamo, facciamo le cose insieme. Ci sono tante affinità”, ha spiegato. Padre e figlia, infatti, sono protagonisti di uno spettacolo che li vede insieme sul palco.

Camilla Tedeschi, figlia Corrado: il loro rapporto unico

Tra una battuta ed un’altra però Camilla Tedeschi si è lasciata andare anche a qualche confidenza più intima sul suo rapporto con il padre Corrado: “è difficilissimo avere un papà così perché ha un carattere particolare e come attore anche, perché io vengo sempre giudicata come ‘figlia di’ e vorrei essere giudicata come Camilla ed è un peso brutto”. Parole che in qualche modo hanno inevitabilmente toccato anche il padre presente in studio.

Quindi ha proseguito il tono ironico che ha caratterizzato l’intera intervista aggiungendo: “Mi sono trovata il fidanzato che è il suo opposto e quindi è perfetto. Bello è bello ma dico caratterialmente, perché è particolare con le donne”. La giovane ha però dovuto precisare quest’ultima frase: “ha delle difficoltà ad amarne una sola”. A questo punto si è lanciata in un appello: “sono disperata signore d’Italia single, se avete voglia di conoscere mio padre lui è single e vi do il numero”. Infine si è detta molto severa con il padre: “il nostro è un rapporto speciale e unico e ne andiamo fieri”, ha però concluso.

