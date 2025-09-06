Camilleri 100, Sicilia protagonista del documentario su Rai1: ospite anche Fiorello

Questa sera andrà n onda su Rai1 Camilleri 100, lo speciale che celebra il centenario della nascita di Andrea Camilleri. Una serata di festa che vedrà la presenza sul palco di tantissimi artisti pronti a omaggiare la mente e la penna de Il Commissario Montalbano. Il documentario in onda questa sera sabato 6 settembre 2025 su Rai1 e diretto da Francesco Zippel e prodotto da Rai Documentari insieme a Quoiat Films.

Tra immagini di repertorio e scatti inediti, verrà ritratta una visione insolita di Camilleri, capace di regalare al suo pubblico opere entrate nell’immaginario collettivo, che vedrà la Sicilia protagonista dello speciale. Tra i colleghi che hanno deciso di accettare l’invito a Camilleri 100 troveremo lo scrittore Maurizio De Giovanni e Giancarlo De Cataldo, spazio anche a grandi attori e showman, come Fiorello e Fabrizio Gifuni, pronti a presentare il loro ritratto di Camilleri. Il documentario chiaramente oltre a essere visibile su Rai1, sarà disponibile anche su RaiPlay.

Camilleri 100, Sicilia protagonista del documentario

Sarà la Sicilia di Andrea Camilleri a farla da protagonista nel documentario in onda su Rai1. La terra meravigliosa che ha dato origine a molti scritti del compianto scrittore sarà la cornice della serata che vedrà tanti artisti. A dare vita allo spettacolo sono state, tra gli altri, le figlie di Camilleri, Andreina, Mariolina ed Elisabetta, che dopo la morte del padre hanno ritrovato degli scritti. Nel documentario troveremo anche le testimonianze di Luca Zingaretti, l’attore de Il Commissario Montalbano, ma anche il Giovane Montalbano Michele Riondino.

Riguardo a Il Commissario Montalbano “Ho scritto la fine dieci anni fa… ho trovato la soluzione che mi piaceva e l’ho scritta di getto, non si sa mai se poi arriva l’Alzheimer. Ecco, temendo l’Alzheimer ho preferito scrivere subito il finale.