Camion cerca di schiantarsi contro Casa Bianca/ Video, trovata bandiera con svastica

Indagini in corso a Washington a seguito di un incidente avvenuto non troppo distante dalla Casa Bianca, nota residenza del presidente degli Stati Uniti. Come riportato dai principali media a stelle e strisce, a cominciare dalla CNN, un camion di U-Haul si sarebbe schiantato contro le barriere di sicurezza che sono messe a protezione della Casa Bianca nei pressi di Lafayette Square. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore, quando oltre oceano era tarda sera, così come riferito dal Servizio Segreto che garantisce la sicurezza del presidente e dei suoi famigliari.

Il conducente del camion è stato arrestato attorno alle ore 22:00: “Non ci sono stati feriti a nessun personale dei servizi segreti o della Casa Bianca, e la causa e le modalità dell’incidente rimangono sotto inchiesta”, ha scritto tramite Twitter portavoce dei servizi segreti Anthony Guglielmi, che poi ha aggiunto: “Le chiusure stradali sono in vigore e le passerelle pedonali sono chiuse mentre indaghiamo”. Stando alle immagini e ai video pubblicati online in queste ore, numerosi funzionari delle forze dell’ordine hanno ispezionato il camion, assicurandosi che a bordo non vi fossero degli ordigni esplosivi.

CAMION CERCA DI SCONTRARSI CONTRO CASA BIANCA: “FURGONE RITENUTO SICURO”

Il retro del camion è stato aperto attorno alle ore 23:00 e quindi controllato tramite dei robot che vengono dispiegati qualora si ha il sospetto della presenza di un qualcosa di pericoloso. “Il camion è stato ritenuto sicuro dalla polizia di Washington – ha aggiunto Guglielmi tramite un altro cinguettio – e le indagini preliminari hanno rivelato che l’autista potrebbe aver urtato intenzionalmente le barriere. Le accuse saranno presentate dalla polizia degli Stati Uniti con il supporto investigativo dei servizi segreti”.

Secondo un passante che ha visto dal vivo la scena, il camion dell’U-Hual avrebbe tentanto di schiantarsi intenzionalmente contro la Casa Bianca, di conseguenza sembrerebbe trattarsi di un gesto di un mitomane, anche se ovviamente solo le indagini svelerà la verità su questa curiosa vicenda. Il Guardian, noto tabloid britannico, ha mostrato uno scatto dal luogo dell’incidente in cui si nota la bandiera con una svastica a terra, e ciò potrebbe essere da supporto alla tesi dell’atto intenzionale.

BREAKING 🚨 Secret Service using a robot to search the Box truck that collided with security barriers near the White House pic.twitter.com/Z2KPwhElJk — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 23, 2023













