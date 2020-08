Camion in fiamme: code in autostrada/ Incendio sull’A14 all’altezza di Foggia

Incendio sull’autostrada A14 intorno alle 9 di oggi, venerdì 7 agosto 2020, con un camion che ha preso fuoco, a circa dieci chilometri di distanza dal casello di Foggia (direzione Nord). Lo riferisce il quotidiano “Foggia Today”, che spiega i dettagli dell’accaduto: le fiamme, sprigionatesi per cause ancora da chiarire (ma, molto probabilmente, accidentali), hanno letteralmente avvolto il rimorchio di un tir che trasportava pasta. Fortunatamente, il conducente è riuscito ad accorgersi in tempo che qualcosa non andava, accostando alla sua destra nella piazzola di sosta più vicina, così da liberare la carreggiata ed evitare di creare pericoli agli altri veicoli che in quel momento stavano transitando sull’autostrada. Ha quindi sganciato la motrice, isolando il rimorchio, mentre sul posto giungevano i soccorsi, ergo polizia stradale e vigili del fuoco, con questi ultimi che si sono prontamente attivati, nel tentativo di spegnere il più celermente possibile il rogo ed evitare così guai peggiori al mezzo. Testimoni riferiscono di avere visto una colonna di fumo bianco levarsi dal camion. Inevitabilmente, si sono verificati rallentamenti e code. Autostrade del Sud non particolarmente fortunate, dunque, in questo primo venerdì d’agosto: alle 4.30, infatti, un drammatico incidente fra i caselli di Cosenza e Rende ha spezzato la vita di un 33enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA