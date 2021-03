Cammina sopra tomba e cade di sotto/ Esperienza da film horror per bimbo di 10 anni

Curiosa la vicenda con protagonista un bimbo di 10 anni della provincia di Gorizia, caduto in una tomba. L’episodio, riportato da numerosi organi di informazione nelle scorse ore, a cominciare dall’edizione online dell’agenzia Ansa, si è verificato in quel di San Pier d’Isonzo, presso il cimitero locale. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, il bimbo di 10 anni avrebbe vissuto una sorta di film horror: mentre stava calpestando in maniera inavvertita un’antica sepoltura, attorno alle ore 11:30 dello scorso 20 marzo, la stessa sarebbe ceduta sotto il peso, seppur leggero, del piccolo.

Nel dettaglio si sarebbe creato un vero e proprio buco di circa 50 centimetri di diametro sulla lapide, e in cui il bimbo sarebbe finito dentro, cadendo poi al suo interno. Tanto spavento ed è stato immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul luogo segnalato con un’ambulanza e anche con un’automedica, oltre ai vigili del fuoco di Monfalcone e ai carabinieri, con due pattuglie provenienti da Mariano e da San Pier d’Isonzio.

CADE DENTRO LA TOMBA BIMBO DI 10 ANNI: PICCOLO STA BENE, MA QUANTO SPAVENTO

Sul posto si è recato in seguito anche il sindaco, Riccardo Zandomeni, che si è premurato delle condizioni di salute del piccolo, che è sempre rimasto comunque cosciente. La caduta è stata di circa due metri, ma fortunatamente il bimbo di 10 anni se l’è cavata solo con qualche graffio, e nulla di più. Appena estratto, il piccolo è stato preso in carica dagli uomini del 118 e poi trasportato in ambulanza presso l’ospedale Burlo Garofolo per tutti gli accertamenti del caso e sincerarsi che il giovane paziente non avesse nulla di rotto ne tanto meno qualche lesione interna e non visibile. Ovviamente il bambino è rimasto un po’ traumatizzato per l’evento, visto che cadere in una tomba è un incubo di ognuno, ma fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza. L’area dove è accaduto l’incidente è stata immediatamente transennata per evitare altre cadute, e in seguito la lapide è stata ricostruita.

