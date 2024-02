Camorra, scoperto poligono di tiro in scantinato scuola Napoli/ Fori di proiettile e 40 munizioni

La camorra ha utilizzato una vecchia scuola, abbandonata, come poligono di tiro. Questa la scoperta da parte della compagnia dei carabinieri di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, così come si legge sul sito di Fanpage. Il ritrovamento è stato fatto di preciso in quel di Rione Penniniello, un complesso di edilizia popolare dove, nello scantinato dell’istituto scolastico abbandonato, i carabinieri hanno appunto individuato un poligono di tiro, tutto improvvisato ovviamente, molto probabilmente utilizzato dalla Camorra locale per provare le proprie armi. Una scoperta decisamente assurda che fortunatamente è stata stanata dalle forze dell’ordine e che ora è stata posta sotto sequestra e che non verrà più usata.

Terremoto oggi Parma M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Sulle pareti dei sotterranei della scuola i carabinieri hanno trovato decine di fori di proiettile a conferma di quanto il luogo sia stato utilizzato in maniera molto intensa e ovviamente illecita. E’ stato poi scoperto un vano fra i mattoni dove le forze dell’ordine hanno scoperto e poi sequestrato 40 munizioni a salve. Ma non finisce qui perchè i militari dell’Arma hanno rinvenuto anche 200 grammi di marijuana, così come 4 bilancini di precisione e del materiale che viene utilizzato per effettuare il confezionamento della sostanza stupefacente.

Rapina in gioielleria a Venezia: passamontagna e kalashnikov/ Video, panico al centro commerciale

CAMORRA, SCOPERTO POLIGONO DI TIRO IN SCANTINATO SCUOLA NAPOLI, I CONTROLLI DEL CODICE DELLA STRADA

Secondo quanto segnalato da Fanpage nel corso della “retata” allo stabile del rione Penniniello, i carabinieri hanno controllato che venisse rispettato il codice della strada di conseguenza sono state sequestrate tre patenti, mentre un veicolo è stato confiscato. Inoltre è stato denunciato un ragazzo minorenne, di soli 17 anni, per il reato di ricettazione.

Il giovane è stato infatti fermato per un controllo ed è emerso che la bicicletta elettrica su cui viaggiava fosse stata rubata. Non è certo che il giovane sapesse del furto ma in ogni caso la legge non ammette ignoranza, di conseguenza chiunque venga fermato con un oggetto rubato, anche se in buonafede, risulta essere in torto.

"Gorizia è un esempio per le guerra in corso"/ Vescovo Redaelli: "La convivenza tra popoli è possibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA