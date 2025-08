E' stato bocciato dal ministero della salute il piano di rientro dal deficit sanitario della regione Campania: ecco cosa è successo

Il piano di rientro dal deficit sanitario della regione Campania è stato bocciato. Dopo la riunione avvenuta stamattina a Roma, non è arrivato il lasciapassare per permettere alla regione governata da Vincenzo De Luca di “risanare” la sanità, così come si legge sul sito del quotidiano Il Mattino. A porre il proprio veto sui conti sanitari non è stato il ministero dell’economia presieduto da Giorgetti – che ha sempre preso atto del fatto che i conti campani sono in ordine dal 2013 – quanto il ministero della Salute, che non ha dato il suo personale lasciapassare.

Campania costretta quindi a proseguire la sua permanenza nel piano commissariale iniziato nel 2019 e che si sarebbe dovuto concludere tre anni dopo, nel 2022, ma che si è protratto fino al 2025. Molto probabilmente a questo punto, sarà la nuova giunta regionale che si insedierà con le prossime elezioni in arrivo molto probabilmente nell’autunno di quest’anno, anche se ancora una data ufficiale non c’è.

REGIONE CAMPANIA, PIANO RIENTRO DEFICIT BOCCIATO: LA REPLICA DI ZUCCARELLI

Di conseguenza i prossimi che governeranno la regione otterranno quasi sicuramente un lasciapassare che De Luca aspetta da anni ma che alla fine non è mai riuscito a portare a casa, nonostante – come scritto sopra – i conti sempre in ordine. Delusa ovviamente la Regione, a cominciare dall’ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, che ha parlato di aspettative diverse, “una scelta tecnica e non politica” a quasi 6 anni dall’uscita del commissariamento in quanto “operatori e cittadini se lo meritavano”.

Per Zuccarelli la sanità locale resta quindi “prigioniera di una paralisi istituzionale” che ostacola l’impiego delle risorse campane da destinare alla sanità. Il numero uno dei medici campani parla infine di salute per i cittadini a rischio a causa di questo “inutile braccio politico”. Secondo il rappresentante dei camici bianchi, quindi, si tratta solamente di una risposta politica e non tecnica e proprio per questo, a sui modo di vedere, la delusione è ancora più grande.

REGIONE CAMPANIA, PIANO RIENTRO DEFICIT BOCCIATO: COSA NON HA CONVINTO

Ma cosa non ha convinto il ministero della salute? Per Il Mattino sono stati principalmente due i parametri giudicati negativi, leggasi quello sugli screening per i pazienti oncologici e quelli per le Rsa, le residente per anziane. Due giudizi negativi che però fanno storcere il naso: “Non siamo performanti su anziani e screening del colon retto quando ci sono regioni in deficit da anni che però viaggiano senza alcun vincolo, da non credere”, la replica.

La Regione, alla luce di questo disappunto, starebbe valutando di ricorrere al Tar il tribunale amministrativo regionale. Per De Luca, la cui reazione è arrivata poco fa, si è trattato di un “ricatto politico al limite della provocazione”, palesando anche una “ipotesi di concussione dei dirigenti ministeriali”. La sensazione quindi, è che la vicenda sia tutt’altro che chiusa.