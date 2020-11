CAMPANIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 24 NOVEMBRE/ Boom di guariti: +2091 in un giorno

Sono attesi a partire dalle 17:00 di oggi i dati riguardanti il bollettino coronavirus Campania di questo martedì 24 novembre. La speranza è che i numeri del contagio confermino il trend in calo emerso nella giornata di ieri. Come reso noto dalla Regione, nelle ultime 24 ore infatti, i nuovi casi positivi sono stati 2.158 contro gli oltre tremila di domenica. C’è da dire che nel conto va inserito il “fattore lunedì”, giorno in cui tradizionalmente vengono processati meno tamponi rispetto agli altri giorni della settimana. Ecco allora che i 2.158 nuovi casi (di cui 227 sintomatici) sono emersi a fronte di “soli” 15.739 test, mentre il giorno precedente erano stati più di 24 mila. In Campania le persone contagiate dal coronavirus dallo scoppio dell’epidemia sono dunque 138.431. Una buona notizia si registra in ogni caso sul fronte dei guariti, con un boom di 2091 persone (il giorno prima erano state 850) che porta il totale a 33.613.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA

La nota negativa dell’ultimo bollettino coronavirus in Campania è quella che ha a che fare con il numero dei morti. Ieri al conto dei deceduti sono state aggiunte 39 persone, con la Regione che ha precisato trattarsi di persone spirate tra il 14 e il 22 novembre e inserite soltanto ieri nel database. Il conto totale delle vittime di Covid-19 in Campania dall’inizio dell’emergenza sanitaria è di 1309. Nonostante il lieve calo, se rapportato al giorno precedente, del numero di nuovi casi, non può non destare una certa apprensione la situazione della sanità campana. Ieri il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva è rimasto comunque stabile, con 201 posti letto occupati su 656 disponibili, al contrario aumentano ancora i ricoverati negli altri reparti Covid: ieri sono stati addirittura 113 in più, per un totale di 2.331 posti letto occupati su 3.160 disponibili.



