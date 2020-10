Campania, De Luca “Ospedali pieni di asintomatici”/ “Li manderemo nei Covid resort!”

Ospedali pieni nella Regione Campania per il coronavirus? Tutta “colpa” degli asintomatici. A dirlo è il governatore Vincenzo De Luca in una delle sue seguitissime dirette su Facebook. “Dobbiamo cominciare a svuotare gli ospedali dagli asintomatici, che devono essere in isolamento domiciliare”. Il fatto che degli asintomatici possano essere stati ricoverati in ospedale ci lascia perplessi, ma ancor di più l’altro annuncio del presidente campano. “Stiamo aprendo dei Covid resort. La cosa fa un po’ ridere, ma non sono alberghi a 5 stelle. Sono strutture dove ospitare anche pazienti asintomatici che non posso tornare a casa per vari motivi particolari”. In effetti, si tratta di una soluzione spesso proposta durante la fase più acuta dell’emergenza Covid nelle regioni del Nord, ma che per diverse ragioni non è mai stata concretizzata. De Luca ha spiegato che all’Ospedale del Mare c’è un’intera palazzina con 200 stanze destinata ai familiari dei pazienti. “La impiegheremo totalmente ad accogliere pazienti asintomatici che, anziché stare negli ospedali, possono stare lì a passare queste due settimane di isolamento”.

Vincenzo De Luca nella diretta Facebook ha spiegato anche che sta facendo la stessa cosa in altre realtà territoriali con altre Asl. La sua decisione è legata ad un obiettivo, quello di “trovare un punto di equilibrio tra i nuovi contagi e i malati che diventano negativi, cioè persone che guariscono”. Il governatore della Regione Campania ha fatto anche un esempio. “Se abbiamo 100 nuovi contagi al giorno dobbiamo avere 100 guarigioni al giorno, o numeri simili”. De Luca è quindi tornato sull’affollamento degli ospedali in Campania, dovuto al ricovero di persone “in gran parte asintomatiche”. C’è evidentemente qualcosa che non va e De Luca lo sa bene: “Questo è un dato che ci differenzia dalle regioni del Nord e va corretto. Non possiamo occupare centinaia di posti negli ospedali per persone alle quali dobbiamo fare un servizio da badanti, come mi dicevano i direttori generali delle Asl”. Ma il presidente della Regione Campania ha voluto anche rassicurare i cittadini: “Quando vi dico di stare tranquilli, ve lo dico perché da noi non succederà di trovare malati per terra, né situazioni nelle quali non sappiamo dove ricoverare un anziano sofferente”.