Campania zona rossa, arancione o gialla?/ Oggi si decide: “rischio ordine pubblico”

20 Regioni sono state analizzate ieri dopo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e hanno ricevuto la conferma o il peggioramento della propria zona di rischio (5 nuove arancioni, ovvero Liguria Toscana Umbria Abruzzo Basilicata), ma una sola resta in “bilico”: la Campania, protagonista degli ultimi giorni “misteriosi” nel confronto tra il Governatore De Luca, il Cts e la Cabina di Regia a Palazzo Chigi. Il motivo dello slittamento della presentazione dei dati Covid da venerdì fino alla giornata di ieri è imputata sostanzialmente al “caso Campania”, con la Regione che aveva chiesto qualche giorno in più (insieme ad altri Governatori) per poter formulare i dati precisi prima di prendere una decisione a livello centrale sul possibile “cambio colore”, da zona gialla ad arancione o ancora peggio “rossa”. L’ordinanza del Ministro Speranza doveva arrivare già ieri ma proprio il “caso Campania” ha portato il Governo a far partire i provvedimenti da domani 11 novembre, lasciando la giornata di oggi tutta dedicata a discutere sulle restrizioni da prendere nell’area campana. Ieri sera fonti del ministero della Salute riportavano della possibilità concreta che – dopo il gran parlare e le polemiche tra le Regioni per le suddivisioni prese solo il 6 novembre scorso dal Governo nell’ultimo Dpcm – la Campania possa rimanere zona gialla.

ZONA ROSSA CAMPANIA? OGGI SI DECIDE

«Se vogliamo evitare la pressione sugli ospedali bisogna interrompere il contagio, e per interrompere il contagio purtroppo bisogna fare la zona rossa», attacca il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, e con lui anche diversi gli appelli dalla comunità scientifica, dal Cts e dall’ordine dei medici e degli anestesisti. «La situazione degli ospedali in Campania e a Napoli è al collasso», rilanciano i medici: ma allora perché prevale l’ipotesi di una zona gialla confermata anche nella nuova ordinanza di domani? Secondo il Fatto Quotidiano – giornale molto vicino alle diverse componenti del Governo – il motivo per cui una Regione sotto stress sanitario come la Campania potrebbe non seguire la via “arancione” o “rossa” che indicherebbero alcuni dati epidemiologici, riguarda sostanzialmente la tenuta dell’ordine pubblico (oltre al possibile tema dei ristori, che non potrebbero essere pagati dal Governo se è la Regione a prendersi l’onere di stringere i cordoni con la zona rossa). «Tutto porterebbe a chiuderla, a renderla direttamente zona rossa. Ma il governo riflette ed esita, perché la struttura sanitaria sembra ancora in grado di reggere. Ma soprattutto perché teme per la tenuta dell’ordine pubblico. Non è un caso che i primi disordini per il coprifuoco nazionale siano scoppiati a Napoli. Come non è affatto casuale che il governatore campano Vincenzo De Luca, che invoca da settimane un nuovo lockdown nazionale, abbia chiesto più volte al governo risorse e rinforzi per la sicurezza nella sua regione», scrive il retroscena del “Fatto”. Assieme dunque ai 21 parametri scientifici che concorrono alla formulazione di un’area di rischio piuttosto che di un’altra, per la Campania potrebbe valere il “22esimo” parametro, quello dell’ordine pubblico. De Luca intanto ha reclamato «un’operazione verità a tutti i livelli», chiedendo al ministro Speranza «un confronto immediato e pubblico sui dati della Campania. La nostra regione è quella con la più bassa mortalità Covid d’Italia». La parola ora al Governo che entro sera dovrà prendere una decisione definitiva.



