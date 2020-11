Campania zona rossa: ispettori “gravi carenze”/ E c’è chi fugge nel Lazio per curarsi

Campania sta per diventare zona rossa. L’indiscrezione è emersa dalla Cabina di Regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute. La decisione non è ancora ufficiale, ma a pesare sarebbe stato il sovraffollamento dei pronto soccorso, i ricoveri negati, grave carenza di medici, in particolare anestesisti, mancata programmazione di piani anti Covid per la seconda ondata e l’inesistenza di un’adeguata rete di medicina territoriale. Questi sono gli aspetti evidenziati dagli ispettori inviati dal ministro Roberto Speranza in quattro ospedali di Napoli, nello specifico il Cardarelli, Ospedale del Mare, Cotugno e Monaldi. Il governatore Vincenzo De Luca, secondo quanto riportato da Repubblica, in aperto scontro con il Governo aveva pensato di giocare d’anticipo preparando una stretta su singole aree. Quindi, in serata voleva annunciare zone rosse nelle città con un alto numero di contagi e restrizioni per attività commerciali non essenziali. Nel mirino la zona metropolitana di Napoli e Caserta, ma il Governo nel frattempo sembra giocare d’anticipo.

CAMPANIA ZONA ROSSA: FUGA NEL LAZIO PER CURE

Quella di oggi è, dunque, una giornata decisiva per la Regione Campania. Sul tavolo della Cabina di Regia è finita anche la relazione degli ispettori, oltre al monitoraggio settimanale, con lo sfondo il braccio di ferro tra il governo e il presidente Vincenzo De Luca che continua a urlare allo “sciacallaggio” contro la Sanità campana. L’arrivo degli ispettori ministeriali è stato vissuto come un affronto da De Luca, secondo Repubblica. Non ha apprezzato il fatto che Speranza abbia così messo in dubbio i suoi dati. Il premier Giuseppe Conte ha fatto sapere di essere pronto a mandare l’esercito, decisione invocata anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, originario di Pomigliano d’Arco. Negli ultimi giorni è emerso anche un fenomeno preoccupante: la fuga di sempre più persone verso i vicini ospedali della provincia di Latina. Chi dalla Campania può noleggiare un’ambulanza o ha la forza di affrontare un viaggio in auto si sposta in terra pontina per ottenere un posto letto. La situazione è a dir poco drammatica.



