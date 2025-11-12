Bradisismo accelera ai Campi Flegrei: tutti i parametri in aumento, dal suolo (cresce di 2,5 centimetri al mese) alle temperature e all'attività sismica

Il suolo ai Campi Flegrei continua a salire: gli ultimi dati analizzati dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv mostrano un aumento costante di tutti i parametri, confermando che il fenomeno del bradisismo è in accelerazione. Dal sollevamento alla temperatura, passando per i gas e la sismicità, tutti i livelli risultano in crescita.

Non c’è un’allerta di eruzione, ma la situazione – essendo in evoluzione – viene seguita con estrema attenzione dagli esperti. Si stanno infatti potenziando i controlli e le misure di preparazione alla gestione dell’emergenza, poiché gli scenari potrebbero cambiare anche in tempi brevi.

Per quanto riguarda il terreno, come riportato dall’edizione campana del Corriere della Sera, si sta sollevando di circa 2,5 centimetri al mese, una delle velocità più elevate registrate negli ultimi anni. Dopo lo sciame sismico di febbraio, il ritmo del sollevamento era arrivato anche a 3 centimetri al mese.

CAMPI FLEGREI, GLI ALTRI PARAMETRI

Il monitoraggio dell’attività sismica mostra che, solo nella settimana dal 3 al 9 novembre, sono stati registrati 165 terremoti, più dei 149 della settimana precedente, molti dei quali con magnitudo superiore a 2.

Si registra inoltre un aumento della temperatura dei gas vulcanici: nel cratere della Solfatara, uno dei principali, la temperatura delle fumarole ha raggiunto valori fino a 173 °C, in crescita rispetto alle settimane precedenti. Pure il livello di emissioni di gas è molto alto, ammontando a circa 5.500 tonnellate al giorno.

Il livello di allerta resta comunque giallo, cioè di attenzione, non di emergenza. Tuttavia, le autorità – dalla Protezione Civile alla Commissione Grandi Rischi – avvertono che potrebbe essere necessario passare rapidamente al livello rosso se la situazione dovesse evolversi, per consentire l’evacuazione tempestiva della popolazione in caso di eruzione.

BRADISISMO, IL PARERE DEL VULCANOLOGO DELL’INGV

Il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo dell’Ingv, però, invita alla cautela: al Corriere ha spiegato che non esistono soglie precise o certezze per stabilire quando il vulcano passerà da una fase “normale” a una pre-eruttiva o eruttiva. «Non possiamo sapere se l’aumento di terremoti, temperatura e sollevamento porterà a un’eruzione, o se il fenomeno continuerà così per anni senza esplodere», ha dichiarato.

Anche se ci troviamo in una fase di apparente calma, questa – sottolinea l’esperto – non garantisce sicurezza.

Alla luce di ciò, Mastrolorenzo osserva che il passaggio da un livello di allerta all’altro non si basa su soglie prefissate e oggettive, ma su una valutazione della Commissione Grandi Rischi che però è discrezionale.