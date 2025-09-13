I Campi Flegrei sono a rischio esplosione: secondo uno studio si tratta di fenomeni attualmente imprevedibile e potenzialmente distruttivi

Dopo più di un anno di rassicurazioni da parte di fior fiore di esperti di ogni tipo, alla fine un nuovo studio sembra negare una della poche certezze che avevamo sui Campi Flegrei, aprendo le porte all’ipotesi (perché di questo di tratta) di esplosioni che potrebbero cancellare nell’arco di pochi secondi l’attuale realtà cittadina che si trova sull’imponente solfatara flegrea; il tutto, peraltro, in modo assolutamente improvviso e imprevedibile, anche dai sofisticati sistemi di monitoraggio sempre attivi sui Campi Flegrei.

Per capire meglio lo studio – firmato dalla vulcanologa dell’INGV Claudia Principe con l’aiuto degli esperti del CNR e della società Steam Srl – è bene ricordare che solo recentemente è stata scoperta l’esistenza nell’area dei Campi Flegrei di un bacino sotterraneo che contiene ingenti quantità di vapore acqueo: quest’ultimo, secondo alcune ipotesi, potrebbe essere il “responsabile” dei fenomeni bradisismici, aumentando la pressione esercitata sul suolo causandone il sollevamento.

Il nuovo studio sui Campi Flegrei: “Potrebbero verificarsi esplosioni improvvise, ma c’è una soluzione”

Proprio quel serbatoio di vapore sotto ai Campi Flegrei, secondo il nuovo studio del quale stiamo parlando, con l’aumentare della pressione sismica causare il progressivo indebolimento delle rocce che lo sovrastano e lo separano dal suolo: nella peggiore delle ipotesi, in questo scenario, il rischio è che si crei una frattura in un sistema piuttosto delicato, rilasciando quel vapore bollente nell’arco di pochissimi secondi che – infine – innescherebbe le esplosioni freatiche.

A fronte di un’esplosione – spiegano ancora i ricercatori – verrebbe rilasciata dal sottosuolo un’immensa quantità di fango ad altissime temperature che potrebbe estendersi anche fino alle cose e in tutta l’area circostante; mentre l’aspetto più temibile di questo scenario sui Campi Flegrei e – dicevamo in apertura – che nessuno degli attuali sistemi di monitoraggio permetterebbe di sapere in anticipo dell’imminente esplosione, cogliendo la popolazione del tutto impreparata.

D’altra parte, sono gli stessi ricercatori ad ammettere che non tutto è ancora perduto: da un lato, infatti, la pressione del vapore sotto i Campi Flegrei può essere monitorata grazie all’uso di quello che definiscono un “serbatoio intermedio [di] depressurizzazione” e, dall’altro lato, si potrebbero anche trivellare dei pozzi geotermici a una profondità di circa 4 chilometri rispetto al suolo dei Campi Flegrei per estrarre il vapore incandescente; salvo la necessità di incanalarlo in una centrale geotermica.