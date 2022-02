Campionati Italiani Assoluti Indoor atletica 2022/ Diretta streaming video tv, orari

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA: TANTI TITOLI DA ASSEGNARE

Oggi domenica 27 febbraio 2022 è la seconda e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, ospitati ancora una volta dal Palaindoor di Ancona, che dal 2010 in poi solo una volta non è stata sede della manifestazione. Un anno fa il medesimo evento segnò l’inizio dell’anno più memorabile di sempre per l’atletica leggera italiana, con la perla dell’oro olimpico sui 100 metri di Marcell Jacobs, che oggi sarà naturalmente il protagonista più atteso, a caccia del titolo italiano dei 60 metri sulla strada dei Mondiali al coperto, che saranno a Belgrado fra meno di un mese e saranno pure il primo grande obiettivo internazionale del campione olimpico.

Ci saranno comunque moltissimi titoli da assegnare nelle prossime ore di gare e tante stelle dell’atletica italiana, che in questo ottimo momento non può di certo essere ridotta “solo” alla sua stella comunque più luminosa: andiamo allora a scoprire intanto tutte le informazioni utili per seguire la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica e il programma di oggi, domenica 27 febbraio 2022.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA

Oggi la seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica 2022 da Ancona sarà solo in modo parziale visibile in diretta tv, perché avremo una finestra su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che per la precisione si collegherà con l’atletica dalle ore 15.55 alle ore 17.50. Di conseguenza almeno in questa fascia sarà garantita anche la diretta streaming video, con Rai Play che la offrirà tramite sito e app. In generale, sarà il sito ufficiale della FIDAL il principale punto di riferimento per notizie e risultati cui gli appassionati di atletica potranno affidarsi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA: ORARI E PROGRAMMA 2^ GIORNATA

Cosa ci offriranno oggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica? Ricordiamo innanzitutto che saranno ben diciassette i titoli che verranno assegnati ad Ancona in questa domenica conclusiva. Al mattino dalle ore 10.00 ci sarà già la finale del salto con l’asta femminile, poi tornerà protagonista anche l’eptathlon maschile, che comunque terminerà nel pomeriggio con i 1000 metri alle ore 17.10. Sempre le donne saranno protagoniste nella prima parte del programma, perché alle ore 14.10 inizierà il salto in alto, alle ore 15.45 il salto in lungo e alle ore 15.50 avremo la finale dei 400 metri, tutti al femminile. La prima finale maschile sarà quella del getto del peso, con inizio alle ore 15.55, seguita alle ore 16.00 dalla finale dei 400 metri. Ci saranno poi le batterie dei 60 metri, mentre si tornerà ad assegnare titoli con gli 800 metri: alle ore 16.50 per le donne e alle ore 17.00 per gli uomini.

Detto che poi terminerà il già citato eptathlon, ecco che alle ore 17.15 prenderà il via la finale del salto in lungo maschile, mentre alle ore 17.20 l’appuntamento sarà con la finale dei 60 metri femminili, seguiti alle ore 17.25 dal via alla finale del getto del peso, sempre per le donne. Alle ore 17.30 invece è fissato l’atteso appuntamento con Marcell Jacobs nella finale dei 60 metri maschili. Saremo a quel punto ormai nel gran finale dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica: mancheranno ancora le due finali dei 300 metri, alle ore 17.40 per le donne e alle ore 17.55 in campo maschile, infine le due staffette 4×2 giri, che avranno luogo alle ore 18.10 per le donne e alle ore 18.25 per gli uomini.



