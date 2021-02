Campionati italiani assoluti indoor atletica/ Streaming video Rai, programma, orari

Oggi domenica 21 febbraio 2021 è la seconda e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, che pure in questa edizione saranno ospitati ancora una volta dal Palaindoor di Ancona, sede ormai praticamente fissa della manifestazione: basterebbe osservare che, dal 2010 in poi, una sola volta i Campionati Italiani Assoluti Indoor non hanno avuto luogo ad Ancona. Dunque, eccoci di nuovo nel capoluogo marchigiano per due giorni ricchi di emozioni: un anno fa di questi tempi stavamo vivendo il medesimo evento nel weekend che avrebbe però segnato l’inizio vero e proprio della pandemia di Coronavirus in Italia, che per l’atletica leggera avrebbe significato la cancellazione di quasi tutti i successivi eventi dell’anno 2020. Ora l’auspicio è quello di mettere nel mirino le Olimpiadi di Tokyo, a loro volta slittate di un anno. Ci saranno ancora moltissimi titoli da assegnare e altrettante emozioni da vivere in questa seconda giornata di gare con tante stelle dell’atletica italiana: andiamo allora a scoprire intanto tutte le informazioni utili per seguire la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA

Oggi la seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica 2021 da Ancona sarà solo in modo parziale visibile in diretta tv, perché avremo solamente una finestra su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che per la precisione si collegherà con l’atletica a partire dalle ore 15.00 per seguire almeno in parte la sessione pomeridiana. Di conseguenza in questa fascia sarà garantita anche la diretta streaming video, con Rai Play che la offrirà tramite sito e app. Di conseguenza sarà il sito ufficiale della FIDAL il principale punto di riferimento per notizie e risultati cui gli appassionati di atletica potranno affidarsi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA: ORARI E PROGRAMMA 2^ GIORNATA

Cosa ci offrirà oggi il programma dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica? Ricordiamo innanzitutto che saranno ben diciassette i titoli che verranno assegnati ad Ancona in questa domenica. L’eptathlon maschile si completerà con 60 hs e salto con l’asta la mattino, infine con i 1000 metri alle ore 16.35. Avremo poi già dalle ore 9.45 del mattino la finale del salto con l’asta femminile, seguita alle ore 13.45 dal salto in alto maschile e sempre per gli uomini alle ore 14.30 comincerà la finale del salto triplo. Saliranno poi sul palcoscenico gli 800 metri, con la gara femminile alle ore 14.55 seguita da quella maschile alle ore 15.10. Alle ore 15.50 avremo invece il getto del peso maschile, mentre alle ore 16.00 sarà la volta del via alla finale del salto triplo femminile. Si entrerà poi nella fase più calda, introdotta dalle due finali dei 400 metri (femminili alle ore 16.15 e maschili alle ore 16.25) e poi naturalmente dalle due finali dei 60 metri, con le donne alle ore 16.50 e gli uomini alle ore 17.00. Alle ore 17.15 via all’ultimo concorso, che sarà il getto del peso femminile, ma anche alla finale dei 3000 metri maschili, seguiti alle ore 17.30 dalla stessa gara al femminile. Saremo a quel punto davvero alla chiusura, affidata come sempre alle staffette, che indoor sono 4×2 giri: alle ore 17.50 le donne, chiusura con gli uomini alle ore 18.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA