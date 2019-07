Campionato mondiale di calcio femminile 2019/ C’è la semifinale Inghilterra-Usa

Il Doodle di oggi è dedicato Campionato mondiale di calcio femminile. Francia 2019 arriva alle sue battute finali, si gioca la prima semifinale tra Inghilterra e Stati Uniti, derby storico a livello mondiale ma che per il calcio ha sempre raccontato poco, pur riservandosi pagine memorabili. Come quella del 1950 nei Mondiali maschili, quando gli Usa, allora appena dilettanti, inflissero ai “maestri” inglesi una sconfitta che era talmente inverosimile che alcuni giornali inglesi scrissero che l’Inghilterra aveva vinto 10-1, non poteva essere che un errore di comunicazione. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, basti pensare che gli Usa nel calcio femminile sono diventati paese leader, come non sono riusciti a fare con i ragazzi. In questo mondiale il copione non cambia, anche se le ragazze inglesi hanno dimostrato di avere carte in regola per sognare in grande. Il Doodle di Google celebra questa semifinale con le illustrazioni di Priya Mistry per l’Inghilterra e di Roxie Vizcarra per gli Stati Uniti.

CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE 2019: TRADIZIONE CONTRO CRESCITA

I Doodle che in 22 giorni hanno celebrato le protagoniste del Mondiale femminile hanno celebrato le Nazionali partecipanti con artiste, tutte rigorosamente donne, che hanno cercato di riproporre lo spirito delle Nazionali partecipanti. La semifinale tra Inghilterra e Stati Uniti mette di fronte la Nazionale americana, la più titolata in assoluto con tre titoli iridati alle spalle, e un’Inghilterra che rappresenta una realtà crescente del calcio femminile mondiale, col miglior risultato di sempre ottenuto nell’edizione di quattro anni fa in Canada, in cui le ragazze inglesi strapparono la medaglia di bronzo alle forti tedesche (a loro volta 2 volte campioni del mondo nella storia e quest’anno eliminate dalla Svezia) vincendo 1-0 la finale per il terzo e quarto posto. Stati Uniti e Inghilterra non si trovarono però di fronte in semifinale a Canada 2015: le americane superarono la Germania 2-0 per poi vincere il titolo contro il Giappone, che aveva battuto le inglesi 2-1.

PRIYA E ROXIE, ILLUSTRATRICI “MONDIALI”

Per quanto riguarda le illustratrici del Doodle odierno, Priya Mistry è un illustratrice, animatrice art director britannica. Ha lavorato nel settore grafico per circa 10 anni in una serie di progetti creando illustrazioni editoriali, disegni per cartoni, episodi TV animati e illustrazioni per videogiochi e piattaforme di realtà virtuale. Alcuni di questi progetti hanno vinto premi con la Royal Television Society, Eyes & Ears Europe e Transform tra gli altri. Roxie Vizcarra è un’illustratrice e artista americana di origine peruviana, residente a Brooklyn. Per circa 10 anni ha ricoperto il ruolo di illustratrice senior per la celebre software house Rockstar Games, per la quale ha contribuito a creare illustrazioni per marketing e copertine per titoli come Red Dead Redemption II, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption, L.A. Noire e altri. Quando non crea arte grafica per videogiochi di livello mondiale, occasionalmente lavora per clienti freelance del calibro di Google, Wired Magazine, ESPN Magazine e Nickelodeon.



© RIPRODUZIONE RISERVATA