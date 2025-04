Il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau fu quello più tristemente noto in merito ai terribili fatti della Shoah. Situato, come tanti altri, in Polonia, a un centinaio di chilometri da Cracovia, fu teatro di morte e tragedia durante la Seconda Guerra Mondiale. Si è trattato, infatti, del quartier generale tedesco nella gestione dell’Olocausto, per quella che per Hitler doveva essere “la soluzione finale”. Proprio nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau erano situati circa 40 campi più piccoli. Nel complesso dei tre campi morirono in totale 1.1 milioni di persone su 1.3 milioni di prigionieri totali: dunque, quasi tutti furono sterminati nelle camere a gas e si trattò del teatro principale dello sterminio degli oppositori politici, degli ebrei e di altre categorie che i nazisti ritenevano inferiori.

In un’ala del campo di concentramento, quella di Auschwitz, erano stipati più che altro gli oppositori politici. Il campo di Auschwitz I, quello della famosa scritta all’ingresso “Arbeit macht frei”, ovvero “Il lavoro rende liberi”, conteneva una serie di blocchi come il numero 11 per le punizioni penali e il blocco numero 10 per gli esperimenti medici: proprio quello è diventato negli anni il simbolo del campo nel mondo, e soprattutto simbolo della brutalità dello sterminio. Oggi quell’ala del campo è un museo, che contiene oggetti e cimeli delle tante persone che in quel campo hanno perso la vita: scarpe, occhiali, vestiti.

Campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau: dal 1979 patrimonio dell’UNESCO

Nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, diviso in campi differenti, quello dove erano stipati i prigionieri per motivi razziali era Auschwitz II – Birkenau. Questo aveva le baracche che venivano utilizzate per far dormire i prigionieri, e che oggi possiamo vedere in tante pellicole che raccontano appunto l’orrore della Shoah. È situato a pochi chilometri dal quartier generale, utilizzato più che altro per i prigionieri politici. Qui avvennero la maggior parte delle gassificazioni nelle cinque camere a gas.

Come terzo grande campo c’era quello di Monowitz, campo di lavoro usato da diverse aziende tedesche. Il complesso di Auschwitz-Birkenau comprendeva anche altri 44 campi, costruiti durante l’occupazione tedesca. Tali campi venivano usati come manodopera nelle diverse industrie tedesche che erano state costruite nella zona. Nel 1947 il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau venne trasformato in un museo memoriale e nel 1979 il sito fu dichiarato patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.