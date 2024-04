“Campo magnetico della Terra risale a 3,7 mld di anni fa”/ Studio: “Si è formato prima del nucleo”

Il campo magnetico della Terra risalirebbe a ben 3,7 miliardi di anni fa, ancora prima della formazione del nucleo. Di recente è stata infatti fatta una scoperta, così come si legge su Livescience.com, dell’esistenza appunto di un antichissimo magnetismo del nostro pianeta. Si tratta di una scoperta a dir poco sorprendente visto che le rocce che si avvicinano a questa datazione sono davvero rare da trovare, in quanto la maggior parte delle stesse è scivolata nel mantello attraverso le zone di subduzione per poi tornare in superficie ma espulsa tramite le eruzioni vulcaniche.

Cellule sintetiche identiche a quelle naturali/ Lo studio: “La biologia superata dall'artificiale”

Eppure un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford e del Massachusetts Institute of Technology hanno trovato una serie di rocce in quel di Isua in Groenlandia, che sarebbe sopravvissuta a quasi 4 miliardi di anni, e che presenterebbero quindi una geologia unica. Secondo gli studiosi che hanno effettuato questa sensazionale scoperta, quelle rocce conterrebbero la prova inconfutabile della registrazione del campo magnetico primordiale della Terra, prima ancora della formazione del suo nucleo.

Quadrupla esplosione del Sole: tempesta solare in arrivo? Cosa sono le espulsioni di massa coronale

CAMPO MAGNETICO DELLA TERRA: IMPORTANTE PER LA CREAZIONE DELLA VITA

Non è ben chiaro come mai in quel momento si sia sviluppato del magnetismo, ma secondo i geologi nel corso della storia il campo magnetico è rimasto di fatto invariato. Perchè questo elemento è importante? Perchè senza il campo magnetico sarebbe di fatto impossibile vivere sul nostro pianeta, visto che lo stesso protegge gli esseri viventi, che siano uomini o animali, dalle particelle che vengono soffiate verso di noi dal sole, ovviamente pericoloso.

Ecco perchè sulla nostra Terra si sarebbe creata la vita, aiutata appunto dalla protezione di questo campo magnetico risalente a ben 3,7 miliardi di anni fa. Nel corso degli ultimi anni erano stati portati avanti degli studi secondo cui il campo magnetico risalirebbe a 4,2 miliardi di anni fa, prima che gli stessi furono ritenuti inaffidabili, ma le nuove rocce trovate in Groenlandia non lascerebbero spazio a dubbi, anche perchè il campione emerso offrirebbe appunto una prova concentra del magnetismo primordiale.

Don Grimaldi/ “Aiutiamo i detenuti a staccarsi dal male, li educhiamo senza giudizio”

CAMPO MAGNETICO DELLA TERRA: IL COMMENTO DELLA DOTTORESSA NICHOLS

“Estrarre dati affidabili da rocce così antiche è estremamente impegnativo, ed è stato davvero emozionante vedere i segnali magnetici primari iniziare ad emergere quando abbiamo analizzato questi campioni in laboratorio“, sono le parole della ricercatrice capo Claire Nichols, professoressa di geologia planetaria presso l’Università di Oxford. “Questo è un passo avanti davvero importante mentre cerchiamo di determinare il ruolo dell’antico campo magnetico quando la vita sulla Terra stava emergendo per la prima volta”.

Claire Nichols ha poi voluto precisare: “Quando cerchiamo la vita su altri pianeti, avere un campo magnetico non è necessariamente la chiave perché in realtà, con una magnetosfera molto più piccola, sembra che la vita sia comunque in grado di svilupparsi”. E ancora: “Qualunque cosa stia guidando il campo magnetico nel nucleo era altrettanto potente prima che il nucleo si solidificasse”. La ricercatrice ha concluso la sua disamina dicendo: “Sono davvero interessata a sapere se il campo magnetico ha avuto un ruolo nell’evoluzione dell’atmosfera terrestre nel corso del tempo”. Lo studio è stato pubblicato su Journal of Geophysical Research.

© RIPRODUZIONE RISERVATA