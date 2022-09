Campobasso, segregata in casa per anni/ Accusati: “Nulla di vero, perchè l’ha detto?”

A Mattino Cinque si torna a parlare del caso della 67enne di Campobasso, che sarebbe stata segregata in casa per 22 anni. Il programma di Canale 5 è entrato nella piccola abitazione di Casalciprano, un borgo medievale di circa 500 abitanti, per l’esattezza 490, dove vi erano Donato e la moglie Antonietta, fratello e cognata della presunta vittima, che hanno rimandato al mittente ogni accusa: “La signora aveva il letto qui – ha raccontato la donna mostrando il piano terra dell’abitazione – poi mio marito ha aggiustato la stanza su e si è messa su. Questa è la stanza che aveva la signora – ha proseguito salendo al primo piano – il bagno è in camera e si lavava qui, non c’è il bidet ma c’è la doccia, non è vero che si lavava nel lavatoio”.

E ancora: “Non aveva vestiti? Ora vediamo i vestiti nell’armadio, guarda le coperte e i vestiti e se ne è portati parecchio. La pensione ci andavo io perchè non era in grado di andare…”. Quindi la donna si è domandata: “Non so perchè ha alzato questo polverone, non capisco perchè l’ha fatto, perchè ha detto questo?”. Stesse domande che si è posto il fratello della vittima: “Come mai ha pensato di dire tutte queste cose non lo so”.

CAMPOBASSO, SEGREGATA IN CASA PER 22 ANNI: LE PAROLE DELL’AVVOCATO

Emanuele Canta, inviato di Mattino Cinque, ha aggiunto: “Loro negano ogni accusa, la donna di 67 anni è stata portata in una struttura protetta ed ha raccontato tutto il contrario, angherie subite per 22 anni e non poteva lavarsi. La procura sta indagando e si cercherà di capire di più, i carabinieri sembrano convinti del quadro accusatorio. Tutto è accaduto nel 1995 quando la donna rimane vedova e viene a vivere proprio qui in questa piccola abitazione, un borgo medievale bellissimo con poco più di 500 abitanti dove tutti si conoscono. Qualche mese fa un vicino di casa anonimo ha mandato una lettera ai carabinieri dicendo che dentro quella casa troverete l’orrore”.

In conclusione le parole dell’avvocato della famiglia accusata dalla presunta segregata di Campobasso: “Respingono ogni accusa, attendiamo contestazioni procura, i miei assistiti sono a completa disposizione per dire la loro verità. Quando i carabinieri sono venuti qui non hanno fatto nessuna perquisizione ne sequestro, hanno accompagnato la signora fuori dalla casa. Confidiamo nel lavoro della procura e siamo certi che le indagini verranno svolte a 360 gradi e che la verità verrà fuori”.

Segregata per 22 anni: In esclusiva parlano il fratello e la cognata ai microfoni di #Mattino5 "Tutto falso perché l'hai detto?" pic.twitter.com/Vo4fdMCsxJ — Mattino5 (@mattino5) September 22, 2022













