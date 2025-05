Can Yaman fa impazzire il web: l’attore turco sempre più amato

Can Yaman continua ad essere uno degli attori stranieri più amati in Italia. Prima protagonista delle soap opera turche e poi di alcune fiction trasmesse da Mediaset come Viola come il mare e El Turco, Can Yaman continua ad essere seguitissimo sui social dove pubblica soprattutto foto del suo lavoro. Tra le tante immagini, tuttavia, c’è una foto pubblicata dall’attore poche ore fa che sta mandando in delirio i fan. Non è la prima volta che l’attore turco pubblica foto del genere mandando in delirio i fan che lo seguono da varie zone del mondo.

Nella foto in questione, l’attore appare con i capelli lunghi in stile Sandokan. L’attore, infatti, è il protagonista della fiction che sarà trasmessa nella prossima stagione televisiva da Raiuno. In stile Sandokan, dunque, dunque, l’attore sta facendo impazzire davvero tutti.

Can Yaman sfoggia i muscoli: pioggia di like e complimenti

Capelli lunghi e muscoli in bella vista nella foto pubblicata su Instagram da Can Yaman e che potete vedere qui in basso. Una foto che ha infiammato il web regalandogli migliaia di like e tantissimi complimenti. “La dieta di Sandokan sembra molto buona, possiamo avere la ricetta per favore?”, chiede una ragazza. “Divinamente bello e diabolicamente sexy. Corpo di un dio greco”, aggiunge un altro.

E ancora: “Il capolavoro più bello”, “E allora dillo che ci vuoi tutte morte!!! Non si fa così, ci devi avvisare”, “Bella la dieta di Sandokan”. Can Yaman, dunque, non smette di stupire e di conquistare l’affetto dei fan che lo apprezzano anche con i capelli corti. Concluse, infatti, le riprese de El Turco e di Sandokan, infatti, l’attore ha scelto di dire addio ai capelli lunghi sfoggiando un taglio molto più corto.