Can Yaman al Grande Fratello Vip 5?/ Alfonso Signorini tenta il colpaccio, ma…

Can Yaman potrebbe essere un concorrente del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini tornerà in onda, con la nuova edizione del reality show a settembre e starebbe cercando di mettere su un cast che crei dinamiche interessanti e appassioni il pubblico. L’ultimo nome accostato al GF Vip è proprio quello dell’attore turco che, dopo essersi fatto conoscere lo scorso anno con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, è tornato ad animare i pomeriggi estivi di canale 5 con la nuova soap opera Daydreamer – Le ali del sogno. Secondo quanto fa sapere il sito Affari Italiani, Can Yaman sarebbe finito nella lista dei desideri di Alfonso Signorini che potrebbe avviare le trattative già nelle prossime settimane. Il direttore di Chi, dunque, riuscirà a mettere a segno il colpaccio?

CAN YAMAN, TRATTATIVE PER IL GRANDE FRATELLO VIP 5

Riuscire a portare Can Yaman nella casa del Grande Fratello Vip 5 sarà davvero difficile per Alfonso Signorini. L’attore turco è una vera star in patria e, anche in Italia, ha un grosso seguito. Impegnatissimo, l’attore è tra i nomi più ricercati in Turchia, ma Signorini sembrerebbe pronto ad avviare la trattativa. Riuscirà a convincerlo? Nella casa del GF Vip, qualora dovesse dire sì, Can Yaman si ritroverebbe con bellezze tutte italiane come Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Cristina Buccino che dovrebbero far parte del cast. Sarebbe in trattative anche Justine Mattera così come Patrizia De Blanck. Donne dal carattere forte che potrebbero ritrovarsi in casa l’attore del momento che, con il suo fascino, ha conquistato tutti. I casting, dunque, continuano. Per il momento, comunque, si tratta di semplici indiscrezioni.



