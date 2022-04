Can Yaman, cancellata dalla tv “Viola come il mare”/ Brutte notizie per i fan…

Can Yaman e Francesca Chillemi costretti a rinunciare alla messa in onda di Viola come il mare: il comunicato è virale

C’è grande attesa generale, tra i fedeli sostenitori di Can Yaman e Francesca Chillemi, per la messa in onda in tv della fiction Viola come il mare, la cui partenza originariamente prevista per il mese di marzo è poi slittata ad aprile e ora si vede persino cancellata dai palinsesti Mediaset. O almeno questo è stando a quanto riprende un comunicato diramato sui social dalle principali fanpage dedicate all’attore turco nonché star di Daydreamer le ali del sogno, in nome e per conto dell’azienda gestita da Piersilvio Berlusconi.

A detta della fanpage CanYamanFanpageItalia, seguita da un considerevole numero di follower, la messa in onda della nuova fiction in cantiere per Can Yaman in coppia con Francesca Chillemi è stata annullata per una scelta strategica di casa Mediaset, in prospettiva di un calo ponderale di ascolti tv in arrivo, che sarebbero annunciati in vista dell’imminente bella stagione, che porterebbe i telespettatori ad abbandonare i piccoli schermi per godersi giorni en plein air.

Il comunicato sulla procrastinazione di Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi

“Viola Come il Mare, che sarebbe dovuta andare in onda nel mese di Aprile, è stata posticipata al prossimo autunno. -rende noto il comunicato diramato su Viola come il mare, in questi giorni, rispetto ad una procrastinazione della messa in onda dell’attesa fiction-. La scelta è editoriale. Il grosso calo previsto del pubblico con l’avvicinarsi dell’estate, e anche delle fiction della concorrenza fanno pensare che è meglio preservarla a periodo migliore”. Il messaggio condiviso dalla nota fonte, poi, prosegue: “Mi è stato inoltre confermato da @canale5_tv che la fiction con #CanYaman e #FrancescaChillemi non è stata inserita nel palinsesto che Mediaset sta aggiornando in questi giorni”. A quanto pare, quindi, Viola come il mare è momentaneamente cancellata dai palinsesti Mediaset, e potrebbe essere introdotta presto in tv.

Nell’attesa di vedere Can Yaman e Francesca Chillemi all’opera, nella loro fiction di 12 episodi, nel frattempo sono stati presentati al fedele pubblico della coppia di attori vip i titoli dei primi 6 episodi dell’opera in occasione del Bari Bifest, ovvero il Bari Film Festival:

Ep.1: Viola come il mare

Ep.2: Rossa come la solitudine;

Ep.3: Blu come il bigottismo;

Ep.4: Verde scuro come il controllo;

Ep.5: Giallo come le bugie;

Ep.6: Arancione come la fiducia.

La sinossi ufficiale della fiction è complessa e vede Can e Francesca indossare i panni di un poliziotto e una giornalista, rispettivamente Viola Vitale e Francesco Demir. Lei, ex Miss Italia, si occupa di comunicazione e moda e da Parigi si trasferisce a Palermo, per mettersi alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Quindi comincia collaborare con una redazione web come giornalista di cronaca nera, coadiuvando Francesco, un seduttivo poliziotto, che a differenza di lei diffida dal genere umano. Nella loro collaborazione si rileva la sinestesia di Viola, ovvero la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi tra loro. Come in questo caso, quella della vista con l’udito.

