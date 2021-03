Can Yaman, Che Dio ci aiuti 6/ Tra Diletta Leotta e Sandokan, la spunta Suor Angela!

Can Yaman guest star in Che Dio ci aiuti 6

Can Yaman, l’uomo turco capace di infiammare il pubblico ma allo stesso tempo sconvolgerlo per le sue questioni di cuore. Per molto tempo lo hanno etichettato come un uomo d’altri tempi, romantico ma sicuramente molto geloso della sua privacy, ma da quando è arrivato in Italia tutto è cambiato. Il protagonista di DayDreamer Le ali del sogno, ha messo in piazza la sua vita privata finendo sulle copertine di Chi con la presunta fidanzata Diletta Leotta, posando poi anche con la presunta futura suocera quando per le vie di Roma sono andati a caccia di una casa per lui (o forse per loro) e poi lanciandosi in una serie di dichiarazioni via social. In molti sono rimasti a bocca aperta, altri ancora si sono lanciati in una serie di attacchi social a lui e poi anche a lei, ma senza ottenere molto. I due sembrano innamorati e felici mentre Can Yaman continua ad allenarsi duramente per il suo ruolo nella serie tv dedicata a Sandokan.

Can Yaman tra il possibile matrimonio con Diletta Leotta e Sandokan

Tre le mille cose e i diversi impegni di Can Yaman, sembra proprio che l’attore turco abbia trovato modo e il tempo di prendere parte, come guest star, all’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda proprio questa sera. Alcuni sono convinti che il suo ruolo sia un potenziale pezzo da novanta per la settima stagione, altri ancora che sarà solo una guest star così come è stato per Stefano de Martino nelle scorse settimane, ma dove sta la verità? Il suo ruolo sarà quello di barista ma, soprattutto, diavolo tentatore per Azzurra pronta a prendere i voti. Suor Angela le fa capire che deve stare lontana da lui per non cadere in tentazione e questo renderà tutto ancora più bello e da seguire. Can Yaman, i suoi pettorali e il suo sorriso, distoglieranno Azzurra dal suo intento di diventare suora oppure no?



