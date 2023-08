Can Yaman, che succede con Demet Ozdemir?/ Il nuovo avvistamento di coppia

Can Yaman e Diletta Leotta sono solo un ricordo lontano: nella vita del turco, torna Demet Ozdemir

Addio all’ultima ex Diletta Leotta, il cuore di Can Yaman batte per la collega attrice e connazionale turca, Demet Ozdemir. Torna a infiammare il global gossip il presunto amore clandestino tra i due divi turchi turchi di Daydreamer – le ali del sogno, fiction di successo sulle reti Mediaset, molto amata in Italia. Succede col nuovo avvistamento di coppia dei due attori turchi, di cui rende testimonianza social il blogger, Alessandro Rosica. La voce riaccende la fiamma della speranza dei fan di Can Yaman e Demet Ozdemir. Il fandom congiunto dei divi turchi attivo nel web, di tutto il mondo, sognerebbe l’ufficializzazione di una lovestory dei beniamini, appassionato della magica alchimia artistica e personale ad oggi registratasi dentro e fuori il set, tra i turchi. Il nuovo non é l’unico, ma l’ennesimo di una serie di avvistamenti di coppia tra Can Yaman e Demet Ozdemir, che potrebbero anche celare dell’altro oltre al presunto idillio d’amore top secret. Il che, se confermato, manderebbe al settimo cielo l’intera fanbase internazionale e congiunta dei due attori.

Non solo l’amore top secret, tra Can Yaman e Demet Ozdemir…

Complice il successo e la popolarità raggiunta dalla coppia nel Belpaese, Demet Ozdemir potrebbe a breve risiedere in pianta stabile in Italia, anche su consiglio del presunto amato, Can. Demet é reduce dalla fine del matrimonio con il cantante Ozughan Koc e potrebbe aver ripreso i contatti con Can in segreto, e il gossip non esclude neanche un possibile ritorno sul set della coppia di attori per le riprese di un nuovo progetto in cantiere.

