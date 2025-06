Can Yaman abbracciato a una nuova fiamma: scatto virale, ma il volto di lei resta nascosto. Parte la caccia all’identità.

Estate bollente anche per Can Yaman, protagonista di una notizia bomba delle ultime ore: il celebre attore turco si sarebbe fidanzato e il web sta facendo di tutto per scoprire chi è la fortunatissima tra le sue braccia in una misteriosa foto. Di certo si tratta di una news sconvolgente, i fan stentano a credere che finalmente, dopo mesi se non anni di gossip, il bellissimo interprete abbia finalmente trovato una compagna. Anche perchè lui, sebbene popolare, ha sempre deciso di tenere lontana dalle telecamere la sua vita privata.

Can Yaman ha scelto di mostrare solo la sua carriera dinnanzi ai riflettori, e poche volte si è parlato di un flirt vero e proprio. Diverso tempo fa, ad esempio, era uscito il rumor sulla frequentazione dell’attore con Demet Ozdemir, ma anche questo si è sempre rivelato essere solo un fuoco di paglia. Anzi, entrambi hanno smentito più e più volte di essere fidanzati. Poi, come tutti sanno, Can Yaman aveva avuto una storia con Diletta Leotta, storia forse da inserire nelle più celebri della cronaca rosa, anche se oggi la conduttrice è felicemente sposata con Loris Karius dal quale ha avuto una figlia.

Can Yaman abbracciato a una ragazza coi capelli corti e mori: di chi si tratta?

Can Yaman si è fidanzato? Pare proprio di sì anche se il diretto interessato non ha ancora confermato nulla. L’estate porta amore, e anche lui come molti vip avrà provato ad aprire il suo cuore dopo tanto tempo. In seguito al successo della sua serie El Turco, l’attore sta finalmente raccogliendo i frutti del suo duro lavoro, tanto che presto parteciperà al Global Series Festival in quel di Riccione e Rimini. Ma quello che sta mandando in tilt il web è il presunto flirt di Can con una ragazza dai capelli scuri e corti, la quale abbraccia in modo molto intimo Yaman. Il suo volto non si vede molto bene, ma dalla foto non sembra essere una donna appartenente al mondo dello spettacolo. Sarà la sua nuova fidanzata o solo un’amica? Ecco la foto qui sotto!

