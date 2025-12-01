Can Yaman e Kabir Bedi, ‘nuovo e vecchio’ Sandokan a confronto: quali sono le differenze tra i due attori nei panni dell’iconico pirata?

Questa sera parte l’avventura di Can Yaman nei panni di Sandokan; un percorso durato ben 5 anni e che l’attore turco – ospite di recente a Domenica In – ha incorniciato come tra i più importanti della sua vita. C’è un paragone calzante da sottolineare e che impreziosisce il contesto dell’esordio: 50 anni fa, nei panni dell’iconico pirata ideato da Salgari nel romanzo omonimo, c’era Kabir Bedi. Quali sono le differenze tra i due attori nel medesimo ruolo di Sandokan?

Anticipazioni Sandokan prossima puntata 8 dicembre 2025/ Il pirata in pericolo! Intanto Marianna…

Sarà necessario attendere non solo l’esordio ma anche le prossime puntate di Sandokan per comprendere quanto Can Yaman abbia preso da Kabir Bedi che prima di lui ha portato la serie tv al successo. 50 anni di distanza hanno ovviamente un peso non solo in termini di sceneggiatura ma soprattutto in termini strutturali; è proprio il processo di modernizzazione che spicca tra racconti dei protagonisti.

Sara Bluma, chi è la fidanzata di Can Yaman: si sono lasciati?/ Voci di crisi e indizi ‘criptici’

Can Yaman è il ‘nuovo’ Sandokan: il parallelismo con Kabir Bedi a distanza di 50 anni

“Abbiamo cercato di modernizzare la serie tv”, ha sottolineato Alessandro Sermoneta – sceneggiatore di Sandokan – a proposito del processo che fa capo al ruolo di Can Yaman nei panni del protagonista e con sguardo a quanto fatto negli anni settanta da Kabir Bedi. Rendere più attuali le dinamiche dell’intreccio implica un impatto direttamente proporzionale sul personaggio che l’attore turco spera venga apprezzato dal suo predecessore: “Non ho avuto modo di conoscerlo ma spero che gli piaccia”, ha raccontato Can Yaman come riporta IoDonna.

Location Sandokan, dov'è stata girata la fiction Rai/ Esiste l'isola di Mompracem? Dove si torva Labuan

Ma quindi, quali sono le differenze tra Can Yaman e Kabir Bedi nei panni di Sandokan? Stando alle parole dell’attore c’è grande fedeltà rispetto al solco lasciato proprio da quanto fatto dalla serie tv arrivata al successo negli anni settanta. Un percorso leggermente diverso rispetto al romanzo di Salgari ma che non si distacca dalla forma della narrazione già vista 50 anni fa. Ovviamente, il personaggio di Sandokan avrà fattezze diverse per un discorso di bagaglio personale. Così come Kabir Bedi impresse la sua personale attitudine, lo stesso farà Can Yaman e milioni di telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo.